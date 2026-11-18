La conduttrice torna protagonista della campagna del brand di calzature per la stagione A/I 2026-27. Al centro della nuova collezione, stivali dalle silhouette morbide, nuance avvolgenti e lavorazioni materiche che raccontano un'eleganza contemporanea.



Un sodalizio che si rinnova, ma che ogni stagione trova nuovi modi di raccontarsi. Michelle Hunziker torna a essere il volto di MARCO TOZZI per la campagna Autunno-Inverno 2026-27, confermando una collaborazione che, dopo il primo capitolo, prosegue nel segno di una visione condivisa. Questa volta, però, a parlare sono soprattutto le tendenze della stagione, le nuove silhouette e quei dettagli capaci di trasformare una scarpa nel punto di partenza di un intero look.

Per Michelle si tratta del secondo anno accanto al marchio tedesco di calzature, una collaborazione che continua a rispecchiare il suo modo spontaneo di interpretare lo stile. «Sono sempre felice di tornare a lavorare con MARCO TOZZI! È una collaborazione che mi piace molto, perché il modo in cui il brand interpreta la moda è molto vicino al mio: uno stile spontaneo, femminile e pensato per la vita di tutti i giorni. Questa stagione ci siamo divertiti a esplorare colori caldi, texture raffinate e dettagli decisi, dimostrando quanto sia facile sentirsi eleganti senza mai rinunciare al comfort».





Marco Tozzi Autunno-Inverno 2026-27: il Moka è il colore della stagione

Il nuovo racconto visivo della campagna prende forma intorno a una palette cromatica calda e avvolgente, in cui il Moka si afferma come protagonista assoluto. Una tonalità sofisticata, che dialoga con il bordeaux, il kaki e i grigi più profondi, offrendo nuove possibilità di abbinamento per il guardaroba invernale.

La collezione esplora anche il mondo delle texture, alternando la morbidezza delle superfici effetto pelle scamosciata a lavorazioni più decise. Tra le novità spicca l'effetto coccodrillo, una declinazione animalier che aggiunge carattere alle calzature e introduce una nota grintosa anche negli outfit più essenziali.

A completare il racconto sono le silhouette, che spaziano dagli stivali con punte squadrate ai mocassini dalle finiture in vernice. Modelli che interpretano un'eleganza quotidiana, fatta di piccoli dettagli e proporzioni contemporanee.

Ma qual è la scarpa che Michelle ha già eletto a irrinunciabile per i prossimi mesi? La risposta arriva direttamente da lei e ha il fascino di uno dei modelli più interessanti della stagione: lo stivale slouchy, con il gambale morbido e arricciato. «È il mio must-have di questo Autunno/Inverno. Amo il suo design contemporaneo e la sua versatilità, perché aggiungono carattere a ogni outfit senza rinunciare alla comodità. La calda tonalità Moka è un altro elemento che adoro: dona un tocco di eleganza senza tempo e interpreta perfettamente lo spirito della stagione».

Una scelta che intercetta una delle tendenze più interessanti del momento: gli stivali dal gambale morbido, da indossare con gonne, abiti e pantaloni, per dare movimento anche alle combinazioni più minimal. La nuance Moka, poi, si presta a giocare con i colori naturali del guardaroba, ma anche con contrasti più decisi, come il bordeaux e il grigio antracite.

Le scarpe di Michelle Hunziker: i modelli da indossare ogni giorno

Se davanti all'obiettivo Michelle interpreta i diversi mood della collezione, nella sua quotidianità il rapporto con le calzature segue un approccio altrettanto personale. Dopo averci raccontato il suo rapporto con le scarpe e il valore che attribuisce alla scelta consapevole di un modello, questa volta la conduttrice ci svela come costruisce i propri abbinamenti nella vita di tutti i giorni.

«Lontano dai riflettori, tendo a preferire scarpe comode, che si adattino naturalmente alla mia quotidianità. Amo in particolare indossare i mocassini MARCO TOZZI, perché combinano eleganza e comfort in modo naturale. Sono facili da abbinare sia a look casual sia a outfit più ricercati, diventando una scelta versatile per i miei impegni».

Un'attitudine che riflette anche la direzione della nuova collezione: proporre calzature capaci di adattarsi a occasioni e stili differenti, senza perdere di vista le tendenze. Dai mocassini, perfetti per accompagnare i look da giorno con un tocco più ricercato, agli stivali protagonisti degli outfit invernali, ogni modello diventa un modo per esprimere la propria personalità.

La campagna Autunno-Inverno 2026-27 porta inoltre con sé una novità importante per il brand: MARCO TOZZI approda per la prima volta anche in televisione, sulle principali reti italiane. Un debutto che amplia il racconto del marchio nel nostro Paese e rafforza ulteriormente il legame con la sua ambassador.

Un nuovo capitolo, dunque, che mette al centro una moda da vivere ogni giorno, ma con quel pizzico di carattere in più che passa, spesso, proprio dalla scelta delle scarpe.