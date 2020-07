Come ci vestiremo questo autunno? Scopriamolo insieme sperimentando fin da ora tutti i trend più belli della moda che sarà!

Il fashion month pre-pandemia che si è svolto lo scorso febbraio, tra porte aperte o chiuse, ha senz’altro segnato la storia della moda.

E mentre ci si domanda se si tornerà mai più a quella normalità, non si può fare a meno di ammirare le splendide collezioni Autunno Inverno 20/21 e prevedere cosa indosseremo tra qualche mese.

I trend che si sono delineati sono tanti: forme e volumi insoliti, colori vibranti e molte novità.

Perché allora non iniziare a sperimentarli subito con capi e accessori estivi?

Grazia.it ha creato per voi dieci gallery con la selezione più bella dei trend A-I 20/21 da indossare ora!

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: maxi catena

(Credits: Mondadori Photo) Off White

La catena, soprattutto se maxi e possibilmente in oro giallo, sarà un must have. Anticipate i tempi scegliendola come collana, cinturino delle scarpe, cavigliera o sulle spalline del costume per un effetto wow!

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: maxi catena (Credits: 1017 Alyx 9sm)

Mini con catena stile college di Alyx Studio

(Credits: Christopher Kane)

Camicia bianca classica bordata con catena di Christopher Kane

(Credits:Jonathan Simkhai)

Intero con spalline di catena di Jonathan Simkhai

(Credits: Laura Lombardi)

Maxi catena in oro giallo di Laura Lombardi da avere sempre al collo

(Credits: Linda Farrow)

Occhiali da sole di Linda Farrow con maxi chain

(Credits: Cesare Paciotti)

Maxi catena bordeaux anche sulle scarpe di Cesare Paciotti

/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: colletto romantico

(Credits: Mondadori Photo) Gucci

Il colletto romantico, soprattutto in versione camicia, è un trend "gentile", in grado di rendere lady-like anche gli outfit estivi. Scorrete la nostra gallery per ammirare le bellissime proposte con colletto vittoriano da comprare subito!

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: colletto romantico (Credits: Zalando)

Camicia di Esprit dal taglio classico con particolarità di fiocco lungo sul collo

(Credits: Zalando)

Maniche maxi sulla camicia di Karl Lagerfeld

(Credits: Ottod'ame)

La camicia color salvia di Ottod'ame è bordata da una fila di Swarovski

(Credits: Tory Burch)

Modello oversize con bavero ricamato per Tory Burch

(Credits: Vero Moda)

Tra lo stile baby e retrò, la proposta di Vero Moda

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: colori della terra

(Credits: Mondadori Photo) Salvatore Ferragamo

Già da qualche stagione, il mondo si è accorto che i colori della terra come marrone, terra di Siena, arancio scuro o beige sono in grado di esaltare l'incarnato e soprattutto l'abbronzatura. Perchè aspettare Ottobre quando possiamo esaltare adesso la tintarella con capi e accessori dalle nuance "earthy"?

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: colori della terra (Credits: Anna Field)

Canottiera color terra bruciata di Anna Field

(Credits: Desigual)

Shorts stile jungle con stampa e cintura in vita di Desigual

(Credits: Manebì)

Le espadrilles di Manebì sono color arancio caldo

(Credits: Uterqüe)

Abito lungo in marrone con riflessi luminosi firmato Uterqüe

(Credits: Zara)

Bellissimo il color Khaki del completo in lino composto da blazer e minigonna di Zara

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: frange

(Credits: Mondadori Photo)

Le sfilate A-I 20/21 sono state un tripudio di frange svolazzanti su borse, gonne, abiti, cappotti e tanto altro. Ma nella nostra gallery troverete tanti capi e accessori sfrangiati che non hanno nulla da invidiare alle future collezioni.

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: frange (Credits: Blazé Milano)

Vita alta e frange laterali sui pantaloni di Blazé Milano

(Credits: Bottega Veneta)

Frange lunghissime sulla pouch di Bottega Veneta

(Credits: Gedebe)

Sandali con frange di cristalli in giallo per Gedebe

(Credits: Jacquemus)

La gonna con le frange di Jacquemus creerà un bellissimo movimento ad ogni vostro passo

(Credits: Pinko)

Un trionfo di paillettes silver sull'abito a camicia di Pinko con tante belle frange sulla gonna

(Credits: Stella McCartney)

Non è la solita t-shirt quella color cipria proposta da Stella McCartney con frange lunghe e asimmetriche



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: gilet

(Credits: Mondadori Photo) Dior

Il gilet taglio maschile è stato un elemento ricorrente e predominante nelle sfilate A-I 20/21. A noi piace moltissimo abbinato a una t-shirt come ha fatto Dior o senza nulla sotto, molto sexy!

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: gilet (Credits: Luisa Via Roma)

Il gilet di ÀCHEVAL pampa , brand emergente argentino, lo trovate da Luisa Via Roma.

Classico e dal taglio più lungo il gilet di Agnona .

Bello e fashion il top in denim con applicazioni Swarovski di Ganni .

Impeccabilmente sexy il gilet di Max Mara , in vendita sull'e-commerce The Double F.

Gessato in lino il gilet di di Twinset , da abbinare anche a shorts o pantaloni coordinati.

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: lingerie a vista

(Credits: Mondadori Photo) Brognano

Dalla sensualità sottile del gilet taglio maschile a quella più "sfacciata" della lingerie a vista. Ricordate sempre di farla intravedere appena e di abbinarla con capi e accessori bon ton per "equilibrarla". Farete centro!

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: lingerie a vista (Credits: GCDS)

La bralette bianca di GCDS ha elastico e logo a vista, fatta per esser vista.

(Credits: Intimissimi)

Bella ed estiva la bralette in pizzo bianco e celeste di Intimissimi.

(Credits: La Perla)

Sale la temperatura con la sexy bralette de La Perla .

(Credits: Oysho)

Coppe a triangolo in giallo limone per il reggiseno di Oysho .

(Credits: Pinko)

La canottiera in seta bluette di Pinko ha inserti in pizzo che fanno tanto lingerie.

(Credits: Tezenis)

Il pizzo nero è sempre una garanzia, di Tezenis

/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: maxi maniche

(Credits: Mondadori Photo) Max Mara

Le maniche del futuro saranno davvero esagerate e imponenti, un trend che francamente adoriamo. Anche se siamo in piena estate e la parola maniche può intimidire, scorrete la gallery per trovare opzioni fresche e leggere che potrete indossare anche nelle giornate più calde.

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: maxi maniche (Credits: Dondup)

La blusa fucsia di Dondup ha maxi maniche con balze.



(Credits: & Other Stories)

Abito in cotone leggero di & Other Stories è in color cipria e ha maniche ampie.

(Credits: Baum und Pfegarden)

La proposta di Baum und Pfegarden ha maniche oversize e arricciate.

(Credits: Cos)

Blusa bianca dai volumi maxi di Cos .

(Credits: Federica Tosi)

Dal taglio perfetto la blusa con spalle scoperte di Federica Tosi .



(Credits: Sandro)

Dal sapore country la camicina blu con bottoni frontali di Sandro .



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: paillettes

(Credits: Mondadori Photo) Bottega Veneta

Le paillettes, in tutte le loro forme e colori saranno protagoniste sugli abiti da occasione più belli. Grazia.it ha giocato d'anticipo individuando per voi tanti party dress ricoperti di belle paillettes colorate da sfoggiare right now!

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: paillettes (Credits: Lanacaprina)

Tante paillettes rosa e verdi sull'abitino romantico di Lanacaprina

(Credits: Amen Style)

Sequins rosso fuoco perfette per quest'estate e da riciclare a Capodanno per Amen Style .

(Credits: Courtesy of press office)

Da perfetta Sirenetta l'abito del brand danese Essentiel Antwerp

(Credits: Dixie)

Color terra bruciata, l'abito di Dixie unisce il trend "colori della terra" con quello di paillettes luminose

(Credits: Please Fashion)

Slip dress in paillettes silver di Please Fashion

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: verde smeraldo

(Credits: Mondadori Photo) Miu Miu

Vibrante e luminoso, il verde smeraldo esalterà gli outfit più belli dimostrando che non serve coraggio per indossarlo, al contrario sarà il vostro asso nella manica.

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: verde smeraldo (Credits: Giannico)

Sabot verde smeraldo con dettaglio gioiello firmato Giannico .

(Credits: Gucci)

In vernice verde la Sylivie 1969 di Gucci , un modello iconico e bon ton.

(Credits: Imperial Fashion)

La maxi camicia di Imperial Fashion unisce il trend maxi maniche e colletto romantico al colore più gettonato dell'autunno inverno

(Credits: Oysho)

Morbidi e ampi i pantaloni in jersey di Oysho super green

(Credits: Yoox)

Con il bellissimo abito di Proenza Shouler disponibile su Yoox anticiperete un trend invernale con grande classe

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: vita alta

(Credits: Mondadori Photo) Philosophy by Lorenzo Serafini

Vita alta, che più alta non si può sui pantaloni, skinny o a palazzo. Ci piace perché crea un effetto bustino femminile ma professional allo stesso tempo. Che ne dite?

I trend autunno inverno 20/21 da indossare subito: vita alta (Credits: Zalando)

Bershka propone una bella variante del classico pois in rosso su un modello di pantaloni a vita alta

(Credits: Violante Nessi)

Gli shorts “Rothko” di Violante Nessi hanno tanti bottoni oro sul fronte (signature del brand) e sono modello bermuda, uno dei must dell’estate

(Credits: Max & Co)

Modello classico a palazzo e vita alta con cinturino in vita per la proposta di Max & Co

(Credits: Philosophy by Lorenzo Serafini)

Non il solito denim: quello proposto da Philosophy By Lorenzo Serafini ha impunture, pence e la vita alta anni 80

(Credits: Emilio Pucci)

La stampa senza tempo che ha fatto conoscere Emilio Pucci in tutto il mondo è bellissima sui pantaloni a palazzo estivi a vita alta

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...