A metà tra un capospalla e un abito, questo trench è la tendenza a cui dire "sì, grazie" questa primavera: ecco le varianti più belle da acquistare subito





Se i capospalla più classici vi hanno un po' stancato ma non volete rinunciare comunque all'allure dell'iconico e sempreverde trench, è arrivato un nuovo "big trend" in città che vi farà venire gli occhi a cuoricino. Parliamo del trench senza maniche, of course!

Una sorta di "ibrido fashion" tra la mitica giacca da mezza stagione che tutti noi amiamo e un abito sleeveless in gabardine dalla resa super chic da indossare everyday. Un modello che tempo fa aveva conquistato anche Megan Markle: qui sotto la vediamo con il suo abito-trench color cipria e accessori en pendant...très chic!

Abbiamo cercato le alternative più cool tra le collezioni spring summer 2023: scegliete il vostro modello di trench sleeveless preferito e utilizzatelo a vostro piacimento o come abito o come maxi gilet, per dare un tocco originale ai vostri look primaverili. Vi abbiamo messo anche una versione in similpelle nera che regalerà un tocco super grintoso persino all'outfit daily più basic: provare per credere!

ZARA

Credits: zara.com

C&A

Credits: c-and-a.com

H&M

Credits: hm.com

JW ANDERSON x UNIQLO

Credits: uniqlo.com

SAVE THE DUCK su Farfetch

Credits: farfetch.com

ALICE + OLIVIA su Farfetch

Credits: farfetch.com

BURBERRY

Credits: it.burberry.com