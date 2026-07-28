Freschi, sensuali e chic: i lingerie dress conquistano l'estate. Ecco 8 look di street style a cui ispirarsi per indossarli all day long!

Quando l'estate chiama, i lingerie dress rispondono. La bella stagione del resto porta con sé un'irrefrenabile voglia di scoprirsi, di giocare con tessuti che si adattano al corpo, che ne accarezzano le forme e richiamano tutta quell'estetica fatta di bloomers, babydoll indossati come top, reggiseni e slip a vista.

Non solo: oltre ad avere un’allure irresistibile, che spazia dall'estetica doll-like a quella coquette, fino ai richiami più romantici e vintage, gli abiti sottoveste hanno anche il pregio di essere freschi, comodi e leggeri. Senza considerare il loro innato fascino senza tempo, che ci permette di costruire interi look da editoriale semplicemente partendo da uno slip dress a tinta unita e aggiungendo qualche accessorio ad hoc.

Un pacchetto 2 in 1 di motivi per consacrarli tra i must-have della vostra estate senza alcun dubbio ma, se le ragioni per cui dovreste correre a fare shopping di lingerie dress non sono ancora sufficienti, noi di Grazia.it caliamo l'asso nella manica con 8 look street style che vi convinceranno ad allargare il vostro guardaroba in un batter d’occhio.

Come indossare gli abiti lingerie quest'estate: look 1

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Iniziamo restando sul classico con un abbinamento a prova di caldo e glamour: lingerie dress + sandali. Facile e versatile, è capace di lasciare il segno anche se composto da soli due elementi.

Come indossare gli abiti lingerie quest'estate: look 2

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Per switchare da un look da giorno a uno da sera, basta puntare sugli accessori. Al posto dei sandali aperti con il tacco, optate per un paio di Mary Jane (sempre con il tacco), aggiungete poi un blazer leggero oversize et voilà: daby day a by night in un attimo.

Come indossare gli abiti lingerie quest'estate: look 3

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Se invece volete sembrare uscite da un editoriale di Pinterest o dal feed di una trendsetter francese, la parola d'ordine è chicness. E niente è più chic di un lingerie dress nero, con inserti in pizzo e una lunghezza che arriva ai piedi, accostato a pochi accessori capaci di regalare quel je ne sais quoi irresistibile.

Come indossare gli abiti lingerie quest'estate: look 4

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Per salire sul treno delle tendenze del momento, invece, vi proponiamo un look che metterà d'accordo tutte: un lingerie dress… a pois! Ebbene sì: trend, massimalismo, chicness ed eleganza si intrecciano in questo fit, che mixa influenze diverse anche attraverso gli accessori.

Come indossare gli abiti lingerie quest'estate: look 5

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Alzando il livello, passiamo a un outfit che le vere fashion lover apprezzeranno sicuramente. Ricco di inserti particolari e di colori a contrasto, questo lingerie dress parla da solo. Che vi sia d’ispirazione e che sia il là per sperimentare con la moda, le sfumature e i dettagli nel nostro prossimo look, concedendoci finalmente di indossare anche quell'abito che tanto ci piace, ma che non abbiamo mai avuto il coraggio di sfoggiare. D'altronde, fa già tutto da solo.

Come indossare gli abiti lingerie quest'estate: look 6

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Alzi la mano chi non ama le vibes Y2K. Nessuno vero? Mini lingerie dress + kitten heels sono il perfetto mix fra nostalgia e tendenza. Ancora meglio se declinati in colori pastello come il rosa baby, l’azzurro light o il giallo paglierino.

Come indossare gli abiti lingerie quest'estate: look 7

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Prendendoci una pausa, anche solo per un secondo, da trend, tendenze ed estetiche, torniamo a uno di quei look intramontabili e senza tempo che, con la loro semplicità, riescono a stupirci stagione dopo stagione. Rispetto al primo, questo si declina in tonalità candide e perlate, risultando perfetto sia per un aperitivo elegante che per un giro in città, da accostare a heels e bag in coordinato.

Come indossare gli abiti lingerie quest'estate: look 8

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Infine, per una mise avant-garde, sovrapponete a un paio di pantaloni un lingerie dress che ne riprenda i colori (ma anche a contrasto va benissimo) e completate il tutto con accessori interessanti e originali, lasciando poi che sia il layering a fare il lavoro.