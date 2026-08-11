Che il programma preveda una giornata al mare, un pic nic in campagna, una gita tra sentieri e panorami d'alta quota oppure un tour tra borghi e città d’arte, ecco le idee look per affrontare il Ferragosto in grande stile.

Modalità Ferragosto: ON. C’è chi punta dritto verso il mare, chi preferisce un bel pic nic in campagna, chi ha già pianificato un tour tra monumenti e musei e chi partirà alla volta di un borgo o di un sentiero di montagna.

Ma quali che siano i programmi, il primo pensiero davanti all'armadio resta sempre lo stesso: cosa mi metto?

D’altronde - noi fashioniste lo sappiamo bene - anche nel giorno più atteso dell’estate lo stile non va di certo in vacanza. Su quali capi puntare allora per ottenere un outfit d’impatto, capace di coniugare leggerezza e chicness senza lasciar spazio alla monotonia? Per darvi qualche idea abbiamo messo a punto 4 look diversi per altrettante destinazioni, facilissimi da replicare (e mettere subito in pratica). Pronte a scoprirli?

Look per Ferragosto al mare

Se per voi Ferragosto è sinonimo di salsedine, crema solare e piedi rigorosamente nella sabbia, il costume intero sarà il punto di partenza perfetto. Sceglietelo monospalla e indossatelo con un paio di shorts in lino a righe e una borsa in rafia super capiente. Ai piedi, un paio di infradito jelly, perfette in spiaggia ma anche per l’aperitivo vista mare.

Borsa a spalla in tessuto intrecciato e pelle ORCIANI, costume intero monospalla GOLDENPOINT, short in lino a righe SIMON MILLER, infradito jelly PARFOIS

Credits: orciani.com, goldenpoint.com, simonmillerusa.com, parfois.com

Look per Ferragosto in campagna

Avete in programma un picnic tra prati e colline o un pranzo in agriturismo? Il look ideale dovrà essere rilassato ma - ça va sans dire - non banale. Optate per un set in cotone sangallo, da accompagnare a una borsa colorata e a un paio di espadrillas con suola in corda: un mix & match super estivo, freschissimo e chic.

Camicia e gonna in cotone ricamato MINT VELVET, borsa a mano in pelle SOFIA NARDI, espadrillas con suola in gomma e corda SÉZANE

Credits: mintvelvet.com, sofianardi.com, sezane.com

Look per Ferragosto in città d’arte

Tra vicoli, monumenti e musei, comfort e praticità restano le parole d’ordine imprescindibili. Per non sbagliare, puntate su un maxi abito in lino o cotone e abbinatelo a un paio di ballerine rasoterra e a una tote bag in cui riporre city guide, biglietti, bottiglia d'acqua e tutto il necessario per l'intera giornata. Completate l’outfit con un foulard a stampa bandana, da annodare in testa o avvolgere intorno al collo in caso di aria condizionata troppo forte.

Borsa in nappa con doppi manici MIU MIU, maxi abito plissé in cotone e lino COS, foulard bandana stampato ZARA, ballerina in mesh con allacciatura alla caviglia MANGO

Credits: miumiu.com, cos.com, zara.com, shop.mango.com

Look per Ferragosto in montagna

Anche ad alta quota il dress code può essere curato. Il segreto è giocare con il layering, in modo da potersi adattarsi con facilità a eventuali cambi di temperatura. Una canottiera in cotone, pantaloni tecnici dal fit rilassato e una giacca antipioggia costituiscono la base ideale. A completare il tutto, un paio di sneakers o scarponcini da trekking, pronti a seguirvi lungo sentieri e soste panoramiche.

Giacca in tessuto tecnico con cappuccio DUNO, pantaloni ampi in nylon riciclato GRAMICCI, canottiera in cotone SOEUR, sneaker in suede e tessuto con soletta in sughero e suola in gomma ultra leggera FLOWER MOUNTAIN

Credits: d-duno.it, gramicci.co.uk, it.soeur.fr, press office