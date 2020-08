Con pantaloni, jeans, shorts e gonne ogni lunghezza: il top si conferma il capo passepartout dell’estate. Ecco come abbinarlo con stile da mattina a sera.

Da quelli semplicissimi con le bretelle sottili a quelli in tessuto arricciato, da quelli con le maniche a sbuffo a quelli effetto lingerie: in questa stagione i top di ogni genere abbondano sempre nei nostri cassetti e, complici le alte temperatura e il desiderio di sfoggiare look comodi e freschi, la tentazione di collezionare modelli su modelli è sempre molto forte.

Li amiamo perché sono proposti in un’infinità di versioni che sono una più bella dell’altra e perché in circolazione si trovano modelli per tutti i budget, ma anche e soprattutto perché si prestano a tutti gli abbinamenti possibili e immaginabili.

Come indossarli al meglio quest’estate? Non serve neanche impegnarsi troppo visto che si sposano alla perfezione praticamente con tutto.

Con jeans e sandali minimal dai listini sottili, con gonna midi e zeppe, con pantaloni cropped e slingback, con shorts e infradito, con minigonne e sandali con il tacco: non ci sono rigidi diktat da seguire.

In questa stagione sentitevi pure libere di giocare con il mix&match e sperimentare gli abbinamenti che più vi piacciono senza paura di commettere chissà quali passi falsi.

Noi, proprio per dare prova della versatilità dei top, abbiamo creato 5 idee look - che spaziano da quelle super casual a quelle più eleganti - che potrete sfruttare in tante diverse occasioni. Curiose di scoprirle?

Top con le maniche a sbuffo, jeans e sandali lace-up

Jeans cropped a gamba dritta PLEASE + Borsa a spalla in rafia con dettagli in pelle NANNACAY + Top a righe multicolor con le maniche a sbuffo & OTHER STORIES + Sandali lace-up con tacco mini LOQ

Credits: pleasefashion.com/ nannacay.com/ stories.com/ modaoperandi.com

Top con volant, gonna midi e zeppe

Gonna midi bianca con ricami floreali TORY BURCH + Top bianco con volant sulle maniche MANGO + Borsa in pelle con tracolla rimovibile TOD’S + Sandali con la zeppa in pelle e rafia PRADA

Credits: toryburch.it/ shop.mango.com/ mytheresa.com/ mytheresa.com

Top arricciato, pantaloni cropped e slingback

Pantaloni neri dal fondo svasato THEORY + Top in lino arricciato a pois H&M + Mini clutch in pelle rossa MANSUR GAVRIEL + Slingback nere in suede JIMMY CHOO

Credits: farfetch.com/ 2.hm.com/ mansurgavriel.com/ modaoperandi.com

Top girocollo, shorts e infradito

Short ricamati con cintura in vita TWIN SET + Top nero girocollo INTIMISSIMI + Borsa a tracolla in pelle beige COCCINELLE + Sandali infradito a stampa pitone AQUAZZURA

Credits: courtesy of press office/ intimissimi.com/ coccinelle.com/ farfetch.com

Top lingerie, minigonna e sandali con il tacco

Minigonna stampata in viscosa e seta KENZO + Top lingerie con dettagli in pizzo KOCCA + Borsa a spalla in satin nero THE ROW + Sandali in suede nero con tacco largo L’AUTRE CHOSE

Credits: mytheresa.com/ courtesy of press office/ therow.com/ courtesy of press office