Costume bianco nuovo, telo mare preferito e, dopo poche ore al sole, compaiono antiestetiche macchie gialle di crema solare. Esistono strategie mirate per salvarli senza rovinare tessuti ed elasticità.

La scena è sempre quella: costume bianco nuovo, telo mare appena comprato, un pomeriggio al sole e, all’improvviso, quelle macchie gialle di crema solare che non vanno via nemmeno dopo un lavaggio veloce. Un attimo di distrazione con solari e oli abbronzanti può bastare per rovinare l’estetica del guardaroba da spiaggia.

La buona notizia è che molte di queste macchie si possono eliminare, soprattutto se intervenite in fretta e con i prodotti giusti: acqua fredda, sapone di Marsiglia, detersivo per piatti e, quando serve, un additivo ossigenato. Vediamo come usarli in modo furbo su costumi e asciugamani, senza compromettere colori ed elasticità.





Perché la crema solare ingiallisce costumi e asciugamani

Le creme solari contengono oli vegetali, burri, siliconi e filtri chimici o minerali. Tutti ingredienti fantastici per proteggere la pelle, molto meno per i tessuti sintetici dei costumi e la spugna dei teli. Queste sostanze sono grasse, si aggrappano alle fibre e formano una patina che, sui capi chiari, appare giallastra.

Alcuni filtri chimici possono reagire con il cloro della piscina e con i sali minerali dell’acqua dura, facendo comparire l’ingiallimento anche dopo il lavaggio. I produttori di detersivi ricordano che il calore accentua questo effetto, perché favorisce la “cotta” della macchia dentro le fibre.

Per questo l’errore principale è uno: usare subito acqua calda o programmi intensivi. Se volete una possibilità di recupero, si parte sempre da acqua fredda e trattamenti delicati, aumentando la potenza solo se il tessuto lo consente.

Macchie gialle di crema solare sui costumi: cosa fare passo per passo

Primo soccorso: togliete subito il costume, appoggiatelo su un piano e tamponate l’eccesso di crema con carta assorbente o un panno, senza strofinare. Sciacquate il punto macchiato dal rovescio sotto acqua fredda corrente, così spingete fuori parte del prodotto invece di farlo penetrare.

Subito dopo, pretrattate. Stendete il costume ancora umido e applicate una piccola quantità di detersivo per piatti sgrassante o sapone di Marsiglia leggermente inumidito solo sulla zona gialla. Lasciate agire 10-15 minuti, poi strofinate delicatamente con le dita o con uno spazzolino a setole morbide.

Per i costumi colorati in lycra, poliestere o microfibra, se la macchia è già attenuata potete procedere al lavaggio. A mano, in acqua fredda o al massimo tiepida, con poco detersivo per capi delicati. Oppure in lavatrice: programma sintetici o delicati a 30 gradi, centrifuga bassa e poco detersivo liquido. Niente ammorbidente, che può lasciare ulteriori residui. Se, una volta asciutto all’aria, l’alone è ancora visibile, conviene ripetere pretrattamento e lavaggio prima di arrendersi.

I costumi bianchi o pastello richiedono una marcia in più. Dopo il pretrattamento con sapone, potete fare un ammollo di circa mezz’ora in acqua fredda con un cucchiaino di bicarbonato. Per macchie molto tenaci, se l’etichetta lo permette, aggiungete un po’ di additivo smacchiante a base di ossigeno attivo. Evitate invece la candeggina tradizionale a base di cloro: sui tessuti elastici rischia di ingiallire ulteriormente e di intaccare la fibra.

Se la macchia è vecchia, già “cotta” dal sole o dopo un primo lavaggio sbagliato, l’unica strategia è la pazienza. Ammollo in acqua fredda con sapone di Marsiglia ben sciolto, pretrattamento ripetuto, poi lavaggio delicato. Se dopo due o tre cicli il tessuto inizia a cedere o a scolorire, è probabile che il danno sia ormai permanente.





Come smacchiare asciugamani e teli mare e prevenire nuove macchie

Su asciugamani e teli mare, soprattutto bianchi, le macchie gialle risultano ancora più evidenti. Anche qui si parte togliendo l’eccesso di crema e sciacquando in acqua fredda. Poi si applica sapone di Marsiglia o detersivo per piatti concentrato direttamente sull’alone e si lascia agire circa 15-20 minuti.

Per i teli in spugna chiara o bianca potete proseguire con un ammollo in acqua fredda e un cucchiaio di bicarbonato per mezz’ora. Dopo, lavaggio in lavatrice: se sono in cotone resistente, potete arrivare a 40 gradi, usando un detersivo in polvere e un additivo smacchiante con ossigeno attivo. La candeggina clorata va riservata solo a spugne bianche molto robuste, e comunque mai in presenza di elastan o inserti colorati.

Con i teli colorati o in microfibra serve più cautela. Stessi passi iniziali, ma in lavatrice restate a 30 gradi, scegliete un detersivo liquido per colorati e limitate gli additivi più aggressivi, che possono scolorire i disegni. Meglio ripetere due lavaggi delicati che rischiare un programma troppo forte. Anche qui niente asciugatrice finché l’alone è visibile: il calore fissa definitivamente la macchia.

Per evitare che il problema si ripresenti, qualche abitudine strategica aiuta molto. Applicate sempre la protezione solare 15-20 minuti prima di indossare il costume e di sdraiarvi sul telo, dando tempo al prodotto di assorbirsi. Durante le riapplicazioni in spiaggia, alzate spalline e bordi del costume, o approfittate di una cabina per toglierlo e rimetterlo dopo. Stendete un pareo o un vecchio asciugamano sopra il telo “bello” quando spalmate grandi quantità di crema. Scegliete, quando possibile, formule a rapido assorbimento o oli solari a effetto secco, che lasciano meno residui sui tessuti. E, a fine giornata, sciacquate subito costumi e teli in acqua dolce, senza lasciarli per ore chiusi, umidi e macchiati nella borsa.