Siamo stati ospiti della sfilata Mare di Tezenis e abbiamo scoperto le tendenze beachwear del brand per l'estate 2026

L'estate è alle porte e con lei la voglia di lunghe giornate stese al sole con il rumore delle onde in sottofondo. Ma in questo meraviglioso sogno ad occhi aperti, avete già pensato al costume da bagno (o ai costumi, al plurale) da indossare per tutta la stagione?



*** Costumi da bagno: gli interi e i bikini da indossare quest'estate ***



Siamo stati ospiti della sfilata che Tezenis ha organizzato nell'headquarter del gruppo, la sede Oniverse di Verona, un maxi evento tra moda, musica e performance coinvolgenti che ha puntato i riflettori sulle tendenze e i must have della collezione mare 2026 del marchio, al quale hanno preso parte anche i volti più amati dal pubblico tra cui Giulia De Lellis, Federica Nargi, Giorgia Palmas, Benedetta Parodi, Clio make-up, Fred De Palma, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Tezenis: la collezione Mare 2026: tessuti e ispirazioni

A emergere è la forte ricerca materica nei tessuti, grazie all'uso del crinkle, del piqué e del rib, lavorazioni tridimensionali e dinamiche che trasformano bikini e costumi interi in perfetti capi prêt-à-porter.

Non mancano, naturalmente, i grandi classici, riletti in chiave contemporanea: linee essenziali arricchite da dettagli ricercati, tagli strategici e piccoli twist che aggiornano silhouette consolidate rendendo ogni capo versatile e super abbinabile.

La palette cromatica spazia in libertà dai toni caldi e avvolgenti, ispirati ai paesaggi naturali a tinte pop per un'estate a tutto colore, vibrante e coinvolgente. Ovviamente le stampe sono le grandi protagoniste: dall’animalier, sempre più raffinato e stilizzato, alle fantasie come zig zag e Vichy per giocare con pattern che catturano l'attenzione.

Un altro elemento chiave è l’idea di coordinato. Non solo bikini e costumi, ma un vero e proprio universo che include accessori come parei, bandane e borse, pensati per costruire look completi e coerenti, superando i confini della spiaggia!



A proposito di costumi d bagno, questi sono i modelli che dovreste segnarvi già da ora e mettere nel "carrello" al più presto (prima che vadano sold out)!







Tezenis Mare 2026: il costume intero stampa zig zag

Curiosa, inaspettata e chic: la stampa zig zag si insinua tra le "solite" fantasie e si prepara a diventare un must. Originale ed "effetto wow", grazie alla palette minimal, è sofisticata al punto giusto!

Tezenis Mare 2026: il due pezzi piqué romantico





Morbido e gioco, il tessuto piqué si conferma alleato perfetto dell'estate! Confortevole e "materico", la nostra "declinazione" preferita è in versione bikini azzurro baby, un po' vintage e tanto romantico!





Tezenis Mare 2026: l'intero animalier





L'animalier non perde terreno ma diventa più "minimalista" e meno "roaaarr". Noi abbiamo segnato il modello intero in bianco/nero, sofisticato e sensuale il giusto, grazia all'elemento cut out. Noi lo vediamo benissimo portato anche con un paio di pantaloni ampi e morbidi e una camicia il lino candido.



Tezenis Mare 2026: il due pezzi stampa bandana





È già qualche stagione che la stampa bandana è entrata nei nostri cuori. Tezenis la rende protagonista di costumi dal mood boho chic perfetti per la spiaggia e non solo. La nostra versione preferita? Il classico due pezzi in marrone cioccolato, colore tormentone del momento.

Tezenis Mare 2026: il top a righe + shorts in stile St. Tropez





Last but not least, la combo perfetta che non ci stancheremo mai di portare: bikini a righe e un paio di morbidi shorts color panna. Un omaggio alla spensieratezza dell'estate e all'eleganza stile St. Tropez, che ci fa sognare distese di sabbia chiara ma anche, perché no?, aperitivi al tramonto.