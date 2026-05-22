Minimalista e effortless chic, questo l'identikit del bikini più "virale" dell'estate! Come conferma Hailey Bieber, nuova Global Digital Brand Ambassador di Calzedonia!

Il bikini da mettere in valigia quest'estate? È minimal, bicolor e in una delle nuance must have della stagione, un giallo meringa tenue super chic. Lo ha firmato Calzedonia e si prepara a essere il modello dell'estate 2026, ideale per godersi il sole a bordo piscina come per un tuffo tra le onde! Bicolor Piping, questo il suo nome, ha il top a triangolo e lo slip coordinato con profili sgambati che slanciano la figura e massimizzano la tintarella!

Non è un caso se è diventato il preferito di Hailey Bieber, nuovissima Global Digital Brand Ambassador del brand italiano di beachwear!





Imprenditrice, modella e icona di stile della sua generazione, Hailey Bieber rappresenta un'icona per la Gen Z grazie al suo stile effortless, fatto di silhouette pulite, dettagli minimali e un’eleganza rilassata. Una visione che si intreccia con quella di Calzedonia, marchio che punta tutto su vestibilità impeccabile, ricerca estetica e savoir-faire italiano.





Il modello Bicolo Piping, così come modello Sequin Net, con triangolo e brasiliana in paillettes nella tonalità Buttercream White, sono i costumi che Hailey indossa nella campagna estate 2026 scattata a bordo piscina. Entrambi i modelli giocano su una palette chiara e minimal, perfetta da abbinare e trasformare in base ai capi del proprio summer look.





Bicolor Paping è disponibile anche con il top a balconcino e lo slip "brasiliana" e nella variante colore bianco crema con profili terracotta. Il costume ideale da inserire tra gli essenzials della valigia per il mare!