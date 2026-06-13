Mixare bijoux silver e gold insieme? Per noi è un sì! E questi sono i gioielli che mettono tutti d'accordo
Per molto tempo abbinare contemporaneamente gioielli gold e silver è stato considerato un vero e proprio faux pas della moda.
Mixare due metalli preziosi di diversa gradazione fra loro, infatti, era ritenuto un vero proprio errore (e orrore) di stile e cattivo gusto, alimentato anche da dicerie “antagoniste”, come quella secondo cui l’argento, a contatto diretto con l’oro, lo deteriorasse lentamente.
Le opzioni, quindi, si riducevano a due: o team gold o team silver, perché indossare anelli, bracciali o collane di colori opposti era fuori discussione, tanto che, a volte, persino la fede veniva realizzata in oro bianco pur di non spezzare l’armonia dell’insieme.
Oggi, però, le regole della moda si ampliano, si rinnovano e implodono su se stesse, dimostrandoci che nulla è davvero impossibile o vietato se lo desideriamo, e che anche i diktat più rigidi del fashion heritage possono essere infranti.
Le nuove tendenze e la Gen Z ci hanno insegnato che tutto ciò che sapevamo sullo stile - e le sue imposizioni - può essere “distrutto”, reinterpretato e capovolto, e che proprio dalla rottura del “solito modo di fare” possono nascere le cose più belle!
Così, tra il revival delle tendenze Y2K, l’ascesa dei capri pants e le color combo più inusuali degli ultimi anni, anche il mondo dei gioielli non resta immune a questa ondata di liberazione che, per l’estate 2026, mette tutti d’accordo con i gioielli bicolor.
E quello che un tempo era un tassativo “no” si trasforma oggi in un trend da indossare, sfoggiare e inseguire, emancipandosi dalle convenzioni e regalandoci al look un tocco di freschezza e novità.
Ideali per chi è eternamente indeciso tra oro e argento, per chi non vuole rinunciare a nessuno dei due, ma anche per chi desidera un twist contemporaneo e attuale, ecco i gioielli bicolor da aggiungere subito alla wishlist.
Gioielli bicolor: i modelli oro & argento per l'estate 2026
Orecchini pavè PDPAOLA
Credits: padpaola.com
Anello fascia intrecciata bicolore PANDORA
Credits: pandora.net
Bracciale intrecciato BLUESPIRIT
Credits: bluespirit.com
Anello Isabelle STROILI
Credits: stroilioro.com
Pendente a cerchi intrecciati collezione Tiffany 1837 TIFFANY & CO.
Credits: tiffany.it
Orecchini pendenti DANIEL WELLINGTON
Credits: danielwellington.com
Collana con maglie alternate DODO
Credits: dodojewels.com
Girocollo Hyperbola SWAROVSKI
Credits: swarovski.com
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