Se fino a qualche anno fa mixare gold e silver era vietatissimo, oggi le tendenze cambiano rotta, specialmente in fatto di gioielli

Per molto tempo abbinare contemporaneamente gioielli gold e silver è stato considerato un vero e proprio faux pas della moda.

Mixare due metalli preziosi di diversa gradazione fra loro, infatti, era ritenuto un vero proprio errore (e orrore) di stile e cattivo gusto, alimentato anche da dicerie “antagoniste”, come quella secondo cui l’argento, a contatto diretto con l’oro, lo deteriorasse lentamente.

Le opzioni, quindi, si riducevano a due: o team gold o team silver, perché indossare anelli, bracciali o collane di colori opposti era fuori discussione, tanto che, a volte, persino la fede veniva realizzata in oro bianco pur di non spezzare l’armonia dell’insieme.

Oggi, però, le regole della moda si ampliano, si rinnovano e implodono su se stesse, dimostrandoci che nulla è davvero impossibile o vietato se lo desideriamo, e che anche i diktat più rigidi del fashion heritage possono essere infranti.

Le nuove tendenze e la Gen Z ci hanno insegnato che tutto ciò che sapevamo sullo stile - e le sue imposizioni - può essere “distrutto”, reinterpretato e capovolto, e che proprio dalla rottura del “solito modo di fare” possono nascere le cose più belle!

Così, tra il revival delle tendenze Y2K, l’ascesa dei capri pants e le color combo più inusuali degli ultimi anni, anche il mondo dei gioielli non resta immune a questa ondata di liberazione che, per l’estate 2026, mette tutti d’accordo con i gioielli bicolor.

E quello che un tempo era un tassativo “no” si trasforma oggi in un trend da indossare, sfoggiare e inseguire, emancipandosi dalle convenzioni e regalandoci al look un tocco di freschezza e novità.

Ideali per chi è eternamente indeciso tra oro e argento, per chi non vuole rinunciare a nessuno dei due, ma anche per chi desidera un twist contemporaneo e attuale, ecco i gioielli bicolor da aggiungere subito alla wishlist.

Gioielli bicolor: i modelli oro & argento per l'estate 2026

Orecchini pavè PDPAOLA

Credits: padpaola.com

Anello fascia intrecciata bicolore PANDORA

Credits: pandora.net

Bracciale intrecciato BLUESPIRIT

Credits: bluespirit.com

Anello Isabelle STROILI

Credits: stroilioro.com



Pendente a cerchi intrecciati collezione Tiffany 1837 TIFFANY & CO.

Credits: tiffany.it

Orecchini pendenti DANIEL WELLINGTON

Credits: danielwellington.com

Collana con maglie alternate DODO

Credits: dodojewels.com

Girocollo Hyperbola SWAROVSKI

Credits: swarovski.com