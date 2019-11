Gli stivali sopra il ginocchio (anche detti "cuissardes") sono tra i nostri modelli preferiti ma non sempre è facile abbinarli con stile. Questi 5 outfit però vi conquisteranno, fidatevi!

Stivali sopra il ginocchio sì o no?

Che il modello cuissard sia tra i più cool (e i più sexy, of course!) in circolazione è una certezza. Quello che invece può insinuare qualche dubbio sull'idea di acquistarli o meno è più l'aspetto pratico, diciamo.

Possono considerarsi davvero versatili? Li sfrutteremmo? E soprattutto: come abbinarli per ottenere outfit stilosi ma senza risultare too much?

Per fugare ogni perplessità, abbiamo realizzato 5 look mix&match, perfetti da mattino a sera, che vi faranno venire una gran voglia di correre a comprarne almeno un paio.

***Non perdetevi gli stivali dell'inverno 2019***

Il segreto, comunque, rimane quello di sdrammatizzarli a dovere, bilanciando la mise con capi più easy e comfy: magari prediligere per il giorno le versioni con tacco basso o midi, mentre di sera ci si può lanciare anche sui tacchi alti o altissimi.

In pelle o in suede, con un minidress o un paio di shorts, con una gonna midi munita di spacco, con un maxi pull/un abito in maglia, o ancora con un bel paio di jeans skinny infilati dentro.

La scelta dipende molto dalle vostre preferenze e dal vostro stile personale. La cosa importante, come sempre, è scegliere la variante che vi faccia sentire più possibile a vostro agio. Del resto sfoggiarli con disinvoltura è già metà dell'opera!





Cuissardes + abito corto





Stivali con tacco MANGO, minidress smanicato MANILA GRACE, camicia con fiocco PRIMARK, borsa con catena dorata TORY BURCH

Credits: shop.mango.com, manilagrace.com, primark.com, toryburch.it





Cuissardes + abito in maglia





Stivali in suede STUART WEITZMAN, abito dolcevita in cashmere FALCONERI, cappotto pied de poule REDVALENTINO, flap bag CHANEL

Credits: mytheresa.com, it.falconeri.com, chanel.com





Cuissardes + jeans skinny





Stivali in pelle burgundy SAINT LAURENT, jeans skinny RE/DONE, cardigan PROENZA SCHOULER, trench coat PUSHBUTTON

Credits: net-a-porter.com





Cuissardes + shorts





Stivali STEVE MADDEN, shorts REDVALENTINO, blusa a fiori ROUJE, pelliccia ecologica & OTHER STORIES

Credits: zalando.it, net-a-porter.com, rouje.com, stories.com





Cuissardes + gonna midi con spacco





Stivali SERGIO ROSSI, pencil skirt con spacco centrale REMAIN BIRGER CHRISTENSEN, pullover LAZZARI, parka MAX&CO.

Credits: sergiorossi.com, net-a-porter.com, lazzari.com, it.maxandco.com