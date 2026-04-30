Ci sono capi e accessori che, un volta entrati nel nostro immaginario, non ne escono mai più. È il caso dei camperos che, sull’onda delle tendenze boho, continuano a confermarsi gli stivali must have da scegliere

Ammettiamolo: una delle tendenze di cui non potremmo più fare a meno, ormai, è quella boho.

Giacche in suede, borse con le frange, zoccoli borchiati, jeans a zampa - e chi più ne ha più ne metta - hanno conquistato il nostro modo di vestire da capo a piedi e tutto ciò su cui posiamo lo sguardo: dai feed delle nostre influencer preferite agli e-commerce più popolari, senza nemmeno parlare delle passerelle e dello street style.

Ma, per quanto oggi possa sembrare difficile da credere, c’è stato un tempo in cui il boho non aveva ancora invaso il nostro guardaroba, iniziando la sua ascesa nella scena fashion in modo più discreto e silenzioso: e questo tempo, era quello dei camperos.

Ebbene sì, sono stati proprio i primi stivali da cowboy ad anticipare questa estetica frizzante e divertente, dando il via a quella che di lì a poco si sarebbe trasformata in una tendenza predominante del nostro quotidiano, che è cominciata, però, proprio dalle calzature.

Non serve infatti tornare troppo indietro nel tempo per ricordarci di come i camperos sono comparsi a mano a mano nei negozi e, poco dopo, nella moda di tutti i giorni, come accessorio perfetto per aggiungere un tocco country-western anche agli outfit più semplici e minimali.

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Dai primi modelli total black alle nuove palette colore che spaziavano dal marrone al rosso, fino ad arrivare a versioni colorate, ricamate e più particolari. E mentre ci abituavamo al fascino del western, ne volevamo sempre di più e impazzivamo difronte a varianti sempre più audaci, decorate e originali.

E così, quello che poteva sembrare un capo di nicchia si è trasformato piano piano in un vero must-have del guardaroba, da indossare sia in pieno stile boho, sia come quel “je ne sais quoi” capace di elevare i fit più basici e day by day.

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A oggi, i camperos, continuano a rivelarsi una delle nostre scelte preferite in materia di scarpe e, trainati dalla fama delle tendenze western e bohémien, non accennano a scomparire nemmeno con l’arrivo della primavera, confermandosi tra gli stivali protagonisti della stagione.

Quindi, per restare in “tema”, noi di Grazia.it abbiamo curiosato tra i siti di shopping online più cool del momento e selezionato alcuni nuovi modelli che potrebbero fare al caso vostro se ancora - ahi ahi - non avete trovato il vostro stivale del cuore, ma anche se, come noi, non ne avete mai abbastanza e volete aggiungere una new entry alla collezione.

Ora non vi resta che fare spazio nella scarpiera e…scorrere in basso!

Camperos per la primavera: i modelli più cool

Camperos STRADIVARIUS

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Camperos ZARA

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Camperos SONORA

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Camperos PULL&BEAR

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Camperos BERSHKA

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Camperos iBLUES

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Camperos GANNI

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Camperos SÉZANE

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Camperos ISABEL MARANT

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