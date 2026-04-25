Stavate cercando ispirazione su come indossare la denim jacket? Perché non prenderla direttamente dallo street style, con 6 outfit selezionati apposta per voi.

Uno dei capi - e dei tessuti - più versatili di tutto l’heritage fashion è senza ombra di dubbio il denim.

Innanzitutto declinato sui jeans e tutte le loro sottocategorie - come bermuda, shorts, capri e anche mini gonne -, ma anche nella parte “upper body” del nostro guardaroba, partendo dalle camicie e i gilet, fino ad arrivare a uno dei pezzi più trasversali e senza tempo di sempre: la giacca in denim.

A partire dagli anni ’70, passando per i ’90 e i 2000 la denim jacket ha attraversato epoche diverse, subendo un’evoluzione che, più che di stile, si può definire di “gusto dei consumatori”.

Infatti, più che reinventarsi e modificarsi continuamente per uniformarsi alle varie tendenze, è stata la percezione di questo capo a mutare davvero negli anni: le linee dei nostri modelli preferiti sono rimaste pressoché le stesse e, a ondate, la giacca in denim ha subito up and downs di popolarità in base alla moda corrente.



Perché, se ci riflettiamo bene: la giacca di jeans è uno di quegli item rimasti immutati nel tempo. Che sia declinata in un classico lavaggio blu, in nero, in bianco (quasi nautico), o arricchita con dettagli come ricami, perline o frange - oggi di nuovo in grazie alle tendenze boho - la giacca in denim conserva un’allure riconoscibile e solida, che non si piega alle tendenze ma le attraversa con grazia.

Così, dopo un periodo di silenzio di qualche anno, a oggi la denim jacket torna a spuntare nei feed e negli e-commerce, segnando il suo ritorno nella scena fashion. Come per tutti i passati revival che hanno riportato in auge capi come capri etc, preparatevi dunque a un’esplosione di giacche in denim - prenderne una prima ch evadano sold int - e capire come indossarle.

Come è accaduto per tutti gli altri revival del passato - capri, parachute e altri grandi classici - preparatevi dunque a un’inversione di rotta anche per le giacche in denim, il cui futuro, segnato dai grandi trend & tendenze, prevede un’innalzamento della coolness, che le rende il nuovo passe-partout da avere nell’armadio.

Ma, passando alla domanda che tutti vi starete facendo: come si indossano in modo…contemporaneo?

Se nel nostro immaginario le giacche in jeans sono probabilmente relegate agli outfit delle nostre madri in stile anni ’80, oppure ai classici look casual, beh, è giunto il momento di ricredersi. E per farlo, vi basterà sbirciare fra i 6 look che abbiamo selezionato per voi direttamente dallo street syle, perfetti per reinterpretare questo capo in chiave attuale e fresca. Ready?

La giacca in denim è di nuovo cool: come indossarla secondo lo street style

Look 1

Credits: Getty Images

Con il denim su denim non si sbaglia mai, anche quando si tratta di realizzare look con un item particolare come come la denim jacket. In più, per aggiungere un ulteriore “trend bonus point” , optate per un modello sfrangiato (uguale alla gonna) così da introdurre un tocco boho extra. A completare questa estetica bohémien, una clutch in suede, mentre, per bilanciare il tutto e renderlo più pulito, un paio di slingback ci sembrano la scelta ideale.



La giacca in denim è di nuovo cool: come indossarla secondo lo street style

Look 2

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Parlando sempre di denim on denim, questa combinazione può spingersi anche verso un’estetica più avant-garde e street se la giacca - e, in questo caso, anche la gonna - presentano dettagli come patch, bottoni frontali e tasche che richiamano lo stile utility/vintage. Ad accompagnare, un paio di stivali con tacco a stiletto, che aggiungono quel je ne se quois molto “moda” e voilà.

La giacca in denim è di nuovo cool: come indossarla secondo lo street style

Look 3

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Il denim on denim non deve essere per forza dello stesso identico colore: si possono tranquillamente accostare fra loro lavaggi diversi e capi provenienti da due completi differenti. A questo mix, poi, lo street style suggerisce una semplicissima T-shirt nera, un paio di mocassini e una borsa a spalla nello stesso colore per un look in stile anni ’90, ma pur sempre cool.

La giacca in denim è di nuovo cool: come indossarla secondo lo street style

Look 4

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La giacca in denim può funzionare anche come vero e proprio capo statement, capace, da solo, di elevare un intero look. L’esempio perfetto è proprio questo: un outfit total black - composto da pantaloni, stivali e T-shirt - che si trasforma completamente con la semplice aggiunta di una giacca in jeans. Se poi il modello presenta dettagli particolari come patchwork o inserti, l’effetto diventa ancora più dinamico, aggiungendo quel twist extra.

La giacca in denim è di nuovo cool: come indossarla secondo lo street style

Look 5

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La denim jacket, si sa, richiama immediatamente l’immaginario primaverile. Quando pensiamo alla bella stagione, ci ricordiamo di quando la utilizzavamo come capo salva-outfit dell’ultimo minuto, perfetto per destreggiarsi tra sole e nuvole e tutti i cambi del tempo ballerino di aprile. Proprio per questo si presta benissimo ad essere abbinata a capi un po’ meno “pesanti”, come bermuda, T-shirt e ballerine, per un look semplice ma equilibrato e dal tocco frizzantino.

La giacca in denim è di nuovo cool: come indossarla secondo lo street style

Look 6

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Infine, restando ancora una volta sul denim on denim, le tendenze ci dimostrano che, se scelta nello stesso identico lavaggio, la combo jeans + jeans può risultare contemporanea, minimale e sorprendentemente sofisticata, al contrario di ciò che spesso si pensa. Per mantenere un’allure più raffinata ed edgy, scegliete una denim jacket dalle linee morbide, che ricordino una felpa o una blusa, piuttosto che la classica struttura rigida e, per quanto riguarda il pantalone, una silhouette dritta e semplice è sempre la scelta migliore. A sottolineare l’eleganza dell’insieme, bastano poi pochi elementi mirati, come una piccola borsa e un paio di sandali con tacco.