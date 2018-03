Per non doverli archiviare fino al prossimo inverno, mixateli così!



I biker boots, ossia gli stivaletti in pelle, spesso muniti di fibbie e borchie metallizzate, che ricordano appunto quelli dei motociclisti, sono uno di quegli accessori fashion diventati via via sempre più transeasonal.

Sarebbe un errore, quindi, riporli nei meandri del guardaroba fino alla prossima stagione fredda.

Certo, per poterli sfoggiare in primavera, vanno un filo "alleggeriti", ma, seguendo poche regole basilari, diventeranno un alleato prezioso sui look più stilosi.

Come abbinarli per un risultato impeccabile? Abbiamo individuato 5 tipologie di mix&match cool al punto giusto, da cui prendere spunto per i vostri outfit, di giorno e di sera.





BIKER BOOTS E ABITO MIDI DI PIZZO





Il fascino rock di questo modello di stivaletti si esalta alla perfezione nel contrasto con capi femminili e romantici. Come un abito midi con ricami in pizzo e volant, ad esempio.





Stivaletti VALENTINO e abito SELF-PORTRAIT.

Credits: valentino.com e net-a-porter.com





BIKER BOOTS ALTI E MINIGONNA





Una versione più originale dei classici biker boots è quella che arriva sopra al ginocchio, una sorta di biker-cuissardes, per intenderci. Il mix ideale? Con una minigonna, magari in bouclé, per un tocco sixties che piace sempre.





Stivali NICHOLAS KIRKWOOD e minigonna bouclé MOTIVI.

Credits: net-a-porter.com e motivi.com





BIKER BOOTS E PANTALONI DI PELLE





Stivaletti con fibbie e borchie e un paio di pantaloni in pelle nera: un accostamento strong, per vere riders (anche se solo "inside", va bene uguale!).





Stivaletti ZARA e pantaloni di pelle ISABEL MARANT.

Credits: zara.com e net-a-porter.com





BIKER BOOTS E ABITINO A FIORI





Che la stagione dei concerti abbia inizio! Con questa mise in stile Coachella, che mescola un accessorio rock ai fiorellini più romantici, farete un figurone.





Stivaletti COACH e abito corto a fiori TORY BURCH.

Credits: it.coach.com e net-a-porter.com





BIKER BOOTS E JEANS SKINNY





Per la serie "squadra vincente non si cambia", l'abbinamento tra i biker boots e i jeans skinny non ha bisogno di ulteriori presentazioni: trattasi di un'unione facile e ben consolidata insomma.





Stivaletti GIVENCHY e jeans RAG & BONE.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com