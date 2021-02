Non pensate di riporli nella scarpiera fino al prossimo inverno, eh! Gli stivali alti (con tacco o flat che siano), sono un must anche sui look primaverili: ecco i modelli più cool in circolazione

Femminili, stilosi e super versatili, gli stivali alti al ginocchio (o anche sopra al ginocchio volendo), hanno un fascino che non lascia mai indifferenti.

E soprattutto, a differenza di quanto molti pensano, non conoscono stagione. D'accordo, non vi stiamo dicendo di sfoggiarli in piena estate con 40 gradi all'ombra! Ma anche abbandonarli nella scarpiera alla prima giornata di sole sarebbe uno "scivolone", credete a noi.

Sì, perchè il loro potenziale glamour si esprime alla perfezione anche sui look primaverili. Se non li avete mai sfoggiati - finalmente senza collant! - su abiti e gonne, dovete assolutamente correre ai ripari.

I modelli delle collezioni Primavera Estate 2021 da acquistare a occhi chiusi? Abbiamo preparato una selezione ad hoc per aiutarvi nella scelta! Si va dalle proposte con tacco alto o altissimo per chi ama "svettare", alle soluzioni flat decisamente più comode e portabili anche di giorno.

Dai cuissardes super sexy, perfetti anche con i jeans e i pantaloni skinny, ai combat boots con la para in gomma che con quell'allure rock smorzeranno alla perfezione l'effetto bon ton di abitini a fiori e gonnelline pastello.

Che cosa aspettate a scegliere il vostro nuovo paio di stivali per la primavera?

Stivali alti con tacco a contrasto JONAK

Credits: jonak.fr

Stivali alti senza tacco JIL SANDER

Credits: mytheresa.com

In cavallino zebrato con tacco a rocchetto MAGDA BUTRYM

Credits: mytheresa.com

Stivali alti in pelle cuoio ALDO

Credits: aldoshoes.it

Stivali in pelle cognac con tacco grosso MIISTA

Credits: miista.com

Cuissardes in suede BRUNELLO CUCINELLI

Credits: mytheresa.com

In pelle lilla con tacco alto WANDLER

Credits: mytheresa.com

Stivali al ginocchio con para in gomma & OTHER STORIES

Credits: stories.com

In suede ruggine con tacco alto e sottile L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Stivali in pelle nera con zip e para alta CULT

Credits: cultofficial.com

Stivali in pelle pitonata con tacco grosso GUCCI

Credits: gucci.com

Stivali bianchi con para chunky ZARA

Credits: zara.com

Stivali con tacco sottile e fibbia gioiello MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com

Stivali alti in pelle maculata AQUAZZURA

Credits: aquazzura.com

Combat boots con lacci BERSHKA

Credits: bershka.com

Stivali con gambale largo e tacco sottile H&M

Credits: hm.com

Stivali con tacco alto in pelle arricciata MANGO

Credits: shop.mango.com

Stivali alti in pelle con tacco midi DOCKSTEPS

Credits: docksteps.com