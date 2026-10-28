In versione flat, con kitten heels, con il tacco basso e largo o alto e a spillo: una mini selezione di stivaletti neri sotto i 200 € che anche voi vorrete sfoggiare quest’autunno.

Color cioccolato, a stampa cocco, dai motivi zebrati: poco importa cosa dicono gli ultimi trend, se c’è un paio di stivaletti che avrà sempre il posto assicurato nella nostra scarpiera, sono quelli neri.

Grande classico capace di resistere alle tendenze passeggere del momento, gli stivaletti neri sono uno di quei jolly da tenere sempre a portata di mano per completare alla perfezione qualsiasi look, dal più casual al più ricercato.

Già dalla fine dell’estate, in circolazione si trovano proposte per tutti i budget e se siete alla ricerca di nuovi modelli, con cui coniugare comfort e stile senza però pesare troppo sul portafoglio, vi aiutiamo noi a individuare quelli giusti.

Eh sì, perché per facilitarvi il compito abbiamo individuato noi un po’ di stivaletti neri sotto i 200 € a cui vale la pena dare una chance in questa stagione.

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Per affrontare con nonchalance i mille impegni che affollano l’agenda quotidiana, non c’è niente di meglio di un paio di ankle boots senza tacco. Dai Chelsea Boots a quelli più eleganti, impreziositi da fibbie o altri dettagli metallizzati: ci sono varianti per ogni stile e colore.

Gli stivaletti con il tacco basso e largo o con kitten heels sono la soluzione ideale per guadagnare qualche centimetro in più senza bisogno di soffrire.

Per esaltare i look della sera, invece, servono solo un paio di stivaletti a punta con il tacco a spillo: una validissima alternativa a sandali e pumps.

Su quali mettere gli occhi durante la prossima sessione di shopping? Scoprite alcuni dei nostri preferiti in questa mini selezione.

Stivaletti neri sotto i 200 €: i modelli perfetti per questa stagione

TOMMY HILFIGER Stivaletti flat con fibbia in metallo (159,90 €)

Credits: it.tommy.com

ZARA Stivaletti stringati con kitten heels (79,95 €)

Credits: zara.com

FRAU Stivaletti neri con il tacco largo in pelle lucida (169 €)

Credits: frau.it

TAMARIS Chelsea Boots con la suola spessa (69,95 €)

Credits: tamaris.com

UNISA Stivaletti scamosciati con la punta quadrata (129,90 €)

Credits: unisa-europa.com

VAGABOND Stivaletti Western con il tacco largo (180 €)

Credits: vagabond.com

MANGO Stivaletti a punta con il tacco a spillo (49,99 €)

Credits: shop.mango.com