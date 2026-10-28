Dal mare alla montagna, nove mete perfette per un weekend fuori porta tra bei paesaggi, buon cibo, relax e piccoli viaggi da ricordare

Non serve aspettare le prossime vacanze per concedersi un viaggio capace di cambiare ritmo alla settimana. A volte bastano due giorni, una meta scelta bene e un programma fatto di poche cose: una passeggiata con vista, una cena speciale, un hotel in cui fermarsi un po’ più del previsto.

L’autunno, da questo punto di vista, è forse uno dei momenti migliori per organizzare un weekend fuori porta. Le città tornano a essere più vivibili, i paesaggi cambiano colore, le temperature invitano a camminare e molte destinazioni che in estate sembrano irraggiungibili o affollatissime acquistano un fascino completamente diverso.

C’è chi parte per l'ultimo mare, chi per il silenzio di un bosco, chi per un lago romantico o semplicemente per dormire una notte in un posto bello. Dalla Costa Azzurra alle Dolomiti, passando per colline, borghi e paesaggi d’acqua, abbiamo scelto nove destinazioni perfette per una breve fuga.

Nove mete diverse tra loro, accomunate da una cosa: basta un’esperienza fatta bene per tornare a casa con la sensazione che il viaggio sia durato molto più di un weekend.

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Val Badia

Per respirare il silenzio Qui il vero lusso è il tempo. In Val Badia le giornate scorrono tra sentieri che attraversano prati d'alta quota, boschi profumati e rifugi dove assaporare la cucina ladina con vista sulle Dolomiti, Patrimonio UNESCO. Dopo un'escursione, concedetevi una passeggiata tra i piccoli borghi della valle e rientrate a Castel Badia per un aperitivo nella sua antica corte in pietra, quando il silenzio è interrotto solo dal suono delle campane e il tramonto colora le montagne. È l'indirizzo da prenotare, un castello dell'XI secolo nato come monastero benedettino, parte di Leading Hotels of The World. Per quasi 750 anni queste mura hanno ospitato una comunità di monache, lasciando in eredità una storia che si respira ancora oggi nella cappella romanica, nelle cripte perfettamente conservate e negli antichi ambienti del monastero. Le suite, ricavate con un attento restauro, fondono pietra, legno e design contemporaneo, mentre il ristorante propone una cucina che valorizza i prodotti del territorio altoatesino. Tips: Prima dell'aperitivo dedicate qualche minuto alla visita della cappella romanica e delle antiche cripte. Scoprirete la storia delle monache benedettine che hanno abitato Castel Badia per quasi sette secoli e mezzo, rendendo questo luogo uno dei più affascinanti delle Dolomiti.

Trafoi

Per ritrovare il ritmo della montagna

Ai piedi dell'Ortles, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, Trafoi è uno di quei luoghi dove la montagna detta ancora il ritmo delle giornate. Sentieri panoramici, rifugi d'alta quota, boschi profumati e l'Enrosadira, che al tramonto colora di rosa le vette, trasformano ogni passeggiata in un'esperienza. È anche il paese del leggendario campione di sci Gustav Thöni, che qui ha scelto di vivere e di accogliere gli ospiti con la sua famiglia. L'indirizzo da prenotare è l'Hotel Bella Vista, gestito proprio dalla famiglia Thöni. La nuova ala progettata da Matteo Thun interpreta la montagna con uno stile essenziale fatto di legno, pietra, grandi vetrate e una vista spettacolare sulle cime dello Stelvio. Un rifugio contemporaneo dove design, benessere e tradizione alpina convivono in perfetto equilibrio.

Tips: Partite presto per le escursioni e concedetevi la spa al rientro. Quando il sole cala dietro l'Ortles, lo spettacolo dell'Enrosadira ripaga ogni passo.

Cortona

Per riscoprire la Toscana più autentica

Arroccata sulle colline della Val di Chiana, Cortona è una delle città etrusche meglio conservate d'Italia. Perdetevi tra vicoli in pietra, piazze panoramiche e botteghe artigiane, poi dedicate qualche ora al Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona, dove preziosi reperti raccontano oltre duemila anni di storia del territorio. Lasciato il centro storico, immergetevi tra vigneti e uliveti: una degustazione di vini, un pranzo all'aperto e il tramonto che accende d'oro la campagna toscana raccontano un'altra anima di Cortona, quella più autentica. Per vivere questa esperienza fino in fondo scegliete Il Falconiere Relais & Spa, parte di Relais&Chateaux, storica dimora della famiglia Baracchi, parte di Relais & Châteaux, oggi guidata dalla chef stellata Silvia Baracchi. Oltre al ristorante stellato Michelin, il relais propone esclusive cooking class, durante le quali imparare i segreti della cucina toscana utilizzando ingredienti dell'orto e prodotti locali. Il viaggio continua poi alla Baracchi Winery, tra visite in cantina e degustazioni guidate dei vini della tenuta, per scoprire la Toscana anche attraverso il calice.

Tips: Dedicate la mattina al centro storico e al Museo dell'Accademia Etrusca, prenotate la cooking class nel pomeriggio e concludete la giornata con un wine tasting al tramonto alla Baracchi Winery: un itinerario che racchiude storia, cucina e vino in una sola giornata.

Punta Ala

Per svegliarsi davanti all'Isola d'Elba

Il profumo della pineta, il mare cristallino e il profilo dell'Isola d'Elba all'orizzonte: Punta Ala rappresenta la Toscana più elegante. Le giornate scorrono tra bagni in acque trasparenti, escursioni in barca nell'Arcipelago Toscano, passeggiate nel porto turistico e lunghi aperitivi vista mare. Chi ama i cavalli dovrebbe assistere almeno una volta a un torneo del Punta Ala Polo Club, appuntamento che richiama giocatori e appassionati da tutta Europa e regala un'atmosfera esclusiva anche a chi si avvicina per la prima volta a questo sport. Per completare il viaggio scegliete il Gallia Palace Beach Golf & Spa Resort, storico Relais & Châteaux immerso nella pineta e affacciato sulla spiaggia privata. Le nuove suite all'ultimo piano regalano una vista che nelle giornate più limpide arriva fino all'Isola d'Elba

Tips: Alternate una giornata di mare a un pomeriggio al Polo Club, se è in programma un torneo. Concludete poi la serata con una cena o un aperitivo a La Pagoda, guardando il sole tramontare dietro l'Isola d'Elba: è l'essenza dell'estate a Punta Ala.

Lago di Garda

Per innamorarsi dei tramonti sul lago

Borghi eleganti, giardini storici, lungolago fioriti e un'acqua che cambia colore durante la giornata: il Garda è una destinazione che sorprende in ogni stagione, ma d'estate dà il meglio di sé. Iniziate la giornata con un'escursione in barca, fermatevi per un pranzo vista lago e concedetevi qualche ora di relax prima dell'aperitivo. Quando il sole cala dietro il profilo delle montagne, ogni terrazza diventa il luogo perfetto da cui osservare lo spettacolo. L'indirizzo da prenotare è il Grand Hotel Fasano di Gardone Riviera, parte di Leading Hotels of The World, storica residenza di caccia degli Asburgo oggi trasformata in uno dei cinque stelle più iconici del lago. Il benessere continua nell'AQVA Spa, mentre gli amanti della buona tavola possono scegliere tra il ristorante stellato Il Fagiano, guidato dallo chef Maurizio Bufi, il bistrot La Magnolia e L'Osteria Il Pescatore, affacciata sul lago. Da non perdere anche gli appuntamenti di Aperitivo d'Autore, che uniscono cultura, letteratura e grandi ospiti.

Tips: Regalatevi un'escursione in barca e rientrate all'ora dell'aperitivo: un cocktail sulla terrazza del Rama's Lounge Bar, con il sole che scompare dietro le montagne, è uno dei ricordi più belli che porterete a casa.

Firenze

Per vedere la città da una prospettiva inedita

Firenze non è solo il Duomo, Ponte Vecchio e gli Uffizi. Basta allontanarsi di pochi minuti dal centro per scoprire una città più lenta, fatta di giardini storici, terrazze panoramiche e angoli dove il tempo sembra rallentare. Dopo una mattinata tra le botteghe dell'Oltrarno e i grandi capolavori del Rinascimento, regalatevi un pomeriggio immersi nel verde delle colline che circondano la città. Al tramonto, quando i tetti si tingono d'oro, Firenze regala una delle immagini più romantiche d'Italia. Per vivere questo lato inedito della città scegliete Collegio alla Querce, Auberge Collection, raffinato resort nato dal recupero di un antico collegio. Piscina panoramica, giardini storici e camere eleganti fanno da cornice a una delle esperienze più originali del soggiorno: il Bosco Social Table , una cena conviviale che riunisce gli ospiti attorno a un'unica tavola per condividere i sapori della tradizione toscana e conoscere viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Tips: Dedicate la mattina al centro storico e riservate il pomeriggio al relax. La sera prenotate il Bosco Social Table: è il modo più autentico per concludere una giornata fiorentina.

Val d'Orcia

Per concedersi una spa tra i vigneti

Cipressi, colline dorate, filari di Brunello e borghi senza tempo: la Val d'Orcia è uno di quei paesaggi patrimonio UNESCO che sembrano disegnati per ritrovare il proprio tempo. Dedicate la mattina a passeggiare tra le vie di Montalcino o Pienza, fermatevi in una cantina per degustare i vini locali e concedetevi un pranzo all'aperto. Nel pomeriggio è il momento di abbassare il ritmo: una spa termale con vista sulle colline, una piscina panoramica e il silenzio della campagna toscana. Al tramonto basta un calice di vino per capire perché questa è una delle destinazioni più affascinanti d'Italia. Per vivere appieno l'anima del territorio, l'indirizzo ideale è il Castello di Velona, un castello millenario immerso nelle colline di Montalcino e trasformato in una delle più esclusive Thermal & Spa Retreat e Wine Destination d'Italia. Questa splendida struttura vanta camere affacciate sulla valle, una spa che dialoga perfettamente con la natura circostante e piscine termali alimentate da una sorgente naturale. Un luogo d'eccezione dove benessere, paesaggi incontaminati e una cucina gourmet profondamente legata al territorio si incontrano per regalare un'esperienza memorabile.

Tips: Prenotate un trattamento nelle ultime ore del pomeriggio e restate in piscina fino al tramonto: la luce che accende i vigneti e le colline circostanti rende l'esperienza del bagno termale ancora più straordinaria.

Lago d'Orta

Per regalarsi il lusso della lentezza

Più raccolto del Lago di Como e lontano dalla mondanità del Garda, il Lago d'Orta conquista con la sua eleganza discreta. Passeggiate tra le vie acciottolate di Orta San Giulio, raggiungete in battello l'Isola di San Giulio e fermatevi per un pranzo vista lago. Nel tardo pomeriggio, quando il sole inizia a calare, concedetevi un aperitivo sul lungolago prima di una cena che valorizza i sapori del territorio. Per un soggiorno da sogno, oltre alle camere del boutique hotel Laqua by the Lake firmato Antonino Cannavacciuolo, la novità assoluta è la Modern Villa della Laqua Collection. Situata a Pettenasco (a soli 3 km da Orta San Giulio) e immersa in totale privacy, questa residenza di lusso da 200 m² interni dispone di una piscina privata riscaldata, accesso diretto al lago e l'esclusivo vantaggio di poter usufruire di tutti i servizi del resort principale, a soli 100 metri di distanza. Qui l'esperienza si fa su misura: potrete rilassarvi nell'area benessere con i percorsi The Longevity Suite, prenotare escursioni sull'acqua a bordo di una mitica barca Riva, o assicurarvi un tavolo al ristorante una stella Michelin del resort o a quello tre stelle di Villa Crespi (con servizio shuttle incluso).

Tips: Scegliete la formula in Villa per una fuga di totale riservatezza, e dedicate un pomeriggio a un'escursione in barca elettrica o a motore sul lago, per poi rientrare al tramonto e godervi uno chef privato direttamente nella vostra cucina attrezzata.