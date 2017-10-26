Il 28 ottobre la "divina" Julia compie 50 anni. Per festeggiarla abbiamo raccolto 10 suoi look iconici sfoggiati in altrettanti film memorabili.







Julia Roberts compie 50 anni il 28 ottobre ma per noi rimarrà sempre la "ragazza dal grande sorriso" che abbiamo conosciuto e amato in pellicole come "Pretty Woman" e "Notting Hill".



Di volta in volta ci siamo affezionate a Vivian, Anna Scott, Erin Brockovich e a tutti i ruoli che ha interpretato, da quelli più "leggeri" delle commedie a quelli più drammatici. E, indubbiamente, lo stile e gli abiti che ha indossato hanno fatto la loro parte.

Per festeggiare il suo compleanno abbiamo scelto 10 film di Julia e 10 look iconici. E voi come la preferite?









FIORI D'ACCIAIO (1989)





È una delle prime pellicole girate dalla Roberts: Julia è la giovane Shelby, in un filmone drammatico ambientato in Louisiana con un cast - tutto al femminile - in cui spiccano Shirley McLane, Sally Field e Dolly Parton. Tra le scene clou del film c'è quella del matrimonio e il suo look sarà d'esempio per tutte le spose degli anni Ottanta!

Julia indossa un abito imponente con drappeggi sontuosi, roselline di tessuto e tulle. Ma il vero capolavoro sono di sicuro i capelli, con una "cofana" di tutto rispetto e riccioli acconciati con il ferro: un vero trend!





PRETTY WOMAN (1990)





Un must del cinema degli anni Novanta: "Pretty Woman" lancia nell'Olimpo di Hollywood la Roberts, affiancata da un affascinante Richard Gere.

In questa versione moderna della favola di Cenerentola, Vivian passa da look provocanti a mise decisamente più chic (ricordate l'abito a pois disegnato da Gianfranco Ferré?).

Ma il vestito di cui tutte ci ricordiamo è lui: l'abito rosso con scollo a cuore che indossa per andare a vedere la Traviata a teatro!









HOOK - CAPITAN UNCINO (1992)





Probabilmente ve n'eravate dimenticate ma Julia Roberts era nel cast (stellare) di Hook nei panni di Campanellino. Qui la piccola fata indossa un abito meraviglioso e scintillante: il sogno di qualunque bambina!





IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIOR AMICO (1997)





Una delle commedie più amate degli anni 90, in cui la Roberts (Julianne) fa di tutto per far saltare il matrimonio dell'amico Michael (Dermot Mulroney) con la giovane Kimmy (Cameron Diaz).

La "rivalità" tra le due è ben espressa anche dal loro guaradroba: Julienne è una newyorkese che veste completi dal taglio maschile firmati Armani, in contrapposizione ai tubini dalle tinte pastello e ai fili di perle di Kimmy.





THE RUNWAY BRIDE - SE SCAPPI TI SPOSO (1999)





Pellicola che vede il ritorno sul set di Julia accanto a Richard Gere (dirige Gary Marshall, lo stesso di "Pretty Woman") in un susseguirsi di abiti nuziali che attraversano stili e decadi diverse.

Tra tutti quello che ricordiamo di più è il modello con ampia gonna in tulle e corpino doppiato con velo (chewingum e ventilatore non inclusi nel prezzo)!





NOTTING HILL (1999)





"Classicone" del genere romantico, ha una componente autobiografica: Julia, infatti, interpreta Anna, attrice famosissima che si innamora del goffo libraio Will (Hugh Grant). Nella prima scena in cui la vediamo sullo schermo indossa un look minimal super cool: t-shirt bianca, blazer in pelle, mini e sneakers ma il vero tocco è il basco morbido (il suo è Chanel) che diventerà un must.





ERIN BROCKOVICH - FORTE COME LA VERITÁ (2000)





Il film che le farà conquistare l'Oscar è il racconto (tratto da una storia vera) della battaglia di Erin (madre single e squattrinata) contro la compagnia Pacific Gas & Electric.

Il suo stile è decisamente "sopra le righe": minigonne cortissime, tacchi, dettagli vistosi, reggiseno a vista e parecchio animalier.

Insomma non proprio chic ma la forza e la determinazione di Erin vincono su tutto e nonostante tutto.





MONA LISA SMILE (2003)





Da molti considerato una versione al femminile de "L'attimo fuggente", è ambientato negli anni Cinquanta in una prestigiosa scuola femminile.

A scompigliare le menti delle giovani allieve, arriva Katherine, insegnate idealista e progressista, proprio come il suo look: completi classici ma accostati a dettagli dalla forte personalità (come nel caso della cintura di pietre turchesi sull'abito a scacchi).













CLOSER (2004)





Storia contorta di tradimenti incrociati che vede nel cast, oltre a Julia, Natalie Portman, Jude Law e Clive Owen.

La Roberts interpreta la fotografa Anna e la sua "divisa" è un perfetto esempio di look minimal-chic: camicia maschile e morbidi pantaloni scuri, unico tocco "eccentrico" è la cintura in cuoio intarsiato. Less is more!









EAT, PRAY, LOVE - MANGIA, PREGA, AMA (2010)





Nel viaggio alla ricerca di se stessa tra Italia, India e Bali, Julia, anzi Elizabeth, cambierà abitudini e visione del mondo. Anche il suo stile segue a ruota: dagli outfit formali che la vedono "intrappolata" in una vita che non la soddisfa più passa ad abiti comodi, tra morbide bluse in cotone ricamato e sarong colorati. Insomma, la rivalsa del confortevole sul glamour.







