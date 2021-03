Inaugurare la bella stagione con un paio di stivaletti nuovi è sempre un'ottima idea (anche perché - diciamocelo - sui look primaverili sono una bomba!). Ecco una selezione di modelli, con tacco o bassi, per cui perdere la testa

Partiamo da un presupposto importante: non esiste periodo dell'anno in cui un bel paio di stivaletti non possa dare il giusto contributo fashion al nostro look.

Che siano con tacco o flat infatti sono tra le calzature più versatili che possiamo indossare, questo è abbastanza evidente. Dai jeans al tailleur, dalla gonna midi al longdress, ci risolvono non pochi dilemmi nel dress code quotidiano.

Dunque relegarli a calzatura esclusivamente invernale e "voltargli le spalle" al primo raggio di sole in primavera non ci sembra affatto corretto. Nè verso di loro, che ci accompagnano in mille occasioni diverse, nè tantomeno verso il nostro stile, che ne risentirebbe e non poco!

Se non vi abbiamo ancora convinto a inserirli subito nella vostra wish list di primavera, ci penserà di certo la nostra selezione con i modelli most wanted del momento.

Dagli immancabili stivaletti bianchi ai biker boots che si impreziosiscono di dettagli see-through e inserti in tulle.

Dai combat boots perfetti anche su abitini romantici e gonnelline a fiori, ai tronchetti in vernice che per l'occasione si tingono di nuance golose e vivaci, fino ai texani dal fascino boho-chic. C'è solo l'imbarazzo della scelta!

Stivaletti bianchi ZARA

Color cuoio con fibbia davanti MALONE SOULIERS

Stivaletti in pelle nera con tacco KALLISTÉ

Biker boots con inserto a rete REDVALENTINO

In vernice rosa PRADA

In denim con profili cuoio L'AUTRE CHOSE

Dalla stampa animalier MANGO

Anfibi con borchie dorate TWINSET MILANO

Texani in nappa ISABEL MARANT

Stivaletti in suede con inserto a rete AQUAZZURA

Stivaletti stringati con para alta FENDI

Combat boots in pelle & OTHER STORIES

Stivaletti stringati con inserto in tulle CULT

