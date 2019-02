Righe, alamari, bottoni dorati, pantaloni chinos bianchi e blazer blu navy: ecco cosa non deve mancare nella cabina armadio dal retrogusto marinière



Lo stile alla marinara (o navy style) che mescola righe, bottoni dorati, alamari e inserti in corda è ormai un trend attualissimo e sempre più chic.



Dalla maglia bretone - quella a righe bianche e blu per cui andavano pazze Ingrid Bergman e Jackie Kennedy - al blazer blu con bottoni dorati che ricorda la mise da capitano, non c’è mood più adatto di quello marinière per dare il benvenuto alla primavera e all’estate.



Oltre a essere raffinatamente casual, questo tipo di estetica si adatta anche ai look più eleganti: un paio di pantaloni culotte color crema abbinati a sandali alti e giacca blu scuro formano l’outfit impeccabile per qualsiasi occasione.



Del resto lo stile sailor chic è stato lanciato da Coco Chanel in persona, con i suoi capi à la marinière che negli anni Venti hanno rivoluzionato totalmente la moda femminile.

Per un guardaroba che mescoli note parigine, brezza da barca a vela e charme da femme fatale (ma molto più easy), ecco la nostra selezione di capi e accessori navy. Per seguire la rotta della moda più glamour.











& OTHER STORIES Felpa con fondo color crema, righe blu e bottoni dorati sulle spalle.



BALMAIN Shorts in cotone bianco con tasche e bottoni argento.



LIU JO Blazer nero doppiopetto con bottoni argentati.



MICHAEL KORS Mocassini scamosciati color blu navy.



IBLUES Giacca doppiopetto a righe in jersey.



CO Pantaloni a culottes in lino bianco.



PETIT BATEAU T-shirt bianca a righe blu con stampa grafica a tema nautico.



PIAZZA SEMPIONE Abitino a manica corta con colletto, fantasia a righe bianco-blu.



POLO RALPH LAUREN Gonna a matita blu navy con bottoni dorati.



PENNYBLACK Giacca a righe blu e bianche.

STROILI Ciondolo a forma di àncora in oro giallo.



ZARA Cappello da marinaio con inserto in corda e bottoni dorati.



