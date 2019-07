I capi e gli accessori che riecheggiano lo stile di Paesi lontani ammantano di fascino. Ecco i must have per un guardaroba etnico che vi incoronerà regine di stile





Elegantissimo, versatile e sensuale: benvenuto stile etnico!

L'aggettivo etnico deriva dal vocabolo del greco antico “ethnos” che significa popolo. E infatti con stile etnico si intende quel fashion mood che ripropone capi e accessori tipici di un popolo lontano.

Dalle stampe animalier zebrate e leopardate che si rifanno all'Africa fino ai kimono che strizzano l’occhio al Sol Levante, chiunque adori le atmosfere esotiche assaporate nei viaggi dall’altro capo del mondo amerà intensamente l’ethnic style.

Gli abiti dal taglio sartoriale a tunica sono il masterpiece di questo genere, da scegliere con la stampa che più si accorda al proprio gusto: fantasie tribali, greche geometriche ma anche i motivi batik e il tie-dye decoreranno alla perfezione abiti chemisier e tubini dal taglio dritto.

Anche le gonne maxi diventano tele perfette su cui sbizzarrirsi a colpi di pennellate di etnico, tra grafismi d’ispirazione africana e applicazioni di frange.

Le frange sono un must anche per gli accessori: borse, sandali e orecchini diventano gli alleati perfetti.

Oltre ai fili di cotone e seta delle frange, le altre applicazioni tipiche di questo stile sono le perline, le pietre dure e le conchiglie. Se abbinati a ricami dorati, questi inserti impreziosiscono ancora di più il look.

E per risultati un po’ più folk? La vostra best friend forever deve essere "lei": la nappina!

Da non dimenticare anche i pompon multicolore che diventano protagonisti dell’etnico di matrice folk 'n' chic.

Per coronare la mise non può mancare il turbante: che sia in stampa animalier o con geometrie optical e motivi naturali, questo accessorio darà il tocco giusto all'outfit.

Per aiutarvi a scegliere i capi e gli accessori dello stile etnico più adatti al vostro guardaroba, vi proponiamo una selezione che vi farà innamorare.



Siete pronte a fare un vero e proprio viaggio in Paesi lontani, tra mode e tendenze intramontabili?

Preparatevi, non vorrete più tornare indietro…







ALBERTA FERRETTI Abito a tunica con stampe tribali afro.



Credits: Farfetch







ANTIK BATIK Borsa tote con applicazioni di perline, pietre e frange.



Credits: Farfetch







AQUAZZURRA Scarpe ballerine con nastri per allacciarle alla caviglia e fantasie geometriche tribali.



Credits: Mytheresa







BERSHKA Orecchini con frange.



Credits: Bershka







CECILIA PARDO Gonna con geometrie tribali e frange.



Credits: Farfetch







CHLOÉ Sandali in pelle e tessuto con inserti di conchiglie.



Credits: Mytheresa







ETRO Abito lungo in seta con ricami.



Credits: Mytheresa







KOCCA Blusa con nappine.



Credits: Kocca







LEONTINE VINTAGE Turbante con fantasia africana.



Credits: Leontine Vintage







MINT & BERRY Gonna midi a portafoglio color tabacco.



Credits: Zalando







& OTHER STORIES Camicetta in cotone con ricami folk.



Credits: & Other Stories







TALITHA Blusa con ricami.



Credits: Mytheresa







YVONNE S Abitino midi patchwork.



Credits: Net-a-Porter







ZARA Kimono bianco lungo con frange.



Credits: Zara