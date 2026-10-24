Camere panoramiche, giardini storici e vigneti dorati: abbiamo selezionato i migliori hotel in Italia perfetti per un weekend alla scoperta del foliage

C'è qualcosa di particolarmente affascinante nell'idea di trascorrere un weekend d'autunno in un hotel immerso nella natura. Soprattutto quando, al mattino, basta scostare le tende per ritrovarsi davanti a un panorama di boschi dorati, vigneti color rame e montagne che sembrano uscite da un dipinto.

**Weekend d'autunno in Europa: queste città sono perfette per ammirare il foliage urbano**

È proprio questa la bellezza di scegliere una camera con vista sul foliage: poter ammirare uno degli spettacoli più suggestivi della stagione senza dover necessariamente organizzare escursioni o andare alla ricerca dei punti panoramici migliori. Perché a volte, il posto perfetto da cui godersi l'autunno è semplicemente la propria camera d'hotel.

Dalle Dolomiti alle colline toscane, passando per il Lago di Como e i giardini nascosti di Roma, esistono indirizzi in cui il paesaggio autunnale non è soltanto qualcosa da esplorare durante il giorno, ma diventa parte integrante del soggiorno.

Per aiutarvi a organizzare il vostro prossimo viaggio circondati dal foliage, abbiamo selezionato hotel immersi nei boschi, ville storiche circondate da parchi secolari e boutique hotel affacciati su vigneti e montagne; dove il piacere di una fuga d'autunno si accompagna a passeggiate nella natura, esperienze gastronomiche e momenti di puro relax.

Ed è così che il foliage non diventa soltanto uno spettacolo da fotografare, ma anche un'ottima scusa per rallentare, concedersi un weekend fuori porta e scoprire luoghi che, proprio in questa stagione, mostrano il loro lato più affascinante.

**E se vi dicessimo che il foliage fa bene alla salute? Ecco come**

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Relais Roncolo 1888, Emilia Romagna

Sulle colline di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, l'autunno arriva tra filari di vite, boschi e sentieri. Il Relais Roncolo 1888 si trova all'interno di una tenuta di 130 ettari, dove gli edifici storici legati a Villa Manodori sono stati trasformati in un rifugio elegante e raccolto.

Qui il foliage si vive soprattutto all'aria aperta: passeggiate nel vicino Parco di Roncolo, escursioni in e-bike e picnic tra le colline permettono di osservare il paesaggio che cambia.

Da non perdere anche la visita all'acetaia storica, dove riposa l'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP.

Borgo Santo Pietro, Toscana

A Chiusdino, nella campagna senese, Borgo Santo Pietro è un boutique hotel circondato da oltre 120 ettari di giardini, vigneti e boschi.

Qui il foliage diventa parte di un'esperienza che ruota intorno alla natura e ai suoi ritmi: gli ospiti possono passeggiare tra ulivi secolari, orti e sentieri, oppure concedersi un trattamento nel centro benessere olistico.

È il posto giusto per chi immagina l'autunno come un'occasione per rallentare, leggere un libro e trascorrere qualche giorno circondato dal silenzio della campagna.

Hotel Villa Michelangelo, Veneto

A pochi chilometri da Vicenza, i Colli Berici sono una di quelle destinazioni che in autunno meritano di essere riscoperte. Qui, tra boschi, uliveti e dolci colline, sorge l'Hotel Villa Michelangelo, una residenza settecentesca in stile palladiano appartenente a Starhotels Collezione.

Circondata da cinque ettari di parco storico, con alberi secolari e sentieri immersi nel verde, la villa offre un punto di osservazione privilegiato sul paesaggio autunnale. Le sue 52 camere e suite, arredate con mobili antichi e soffitti alti, si affacciano sulla campagna veneta.

Il programma ideale? Una passeggiata tra i colori del foliage, un pranzo dedicato alla cucina locale e, magari, una visita alla vicina Vicenza, città del Palladio.

Sport Hotel Panorama, Trentino

A Fai della Paganella, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, l'autunno è una stagione da vivere soprattutto all'aria aperta. Qui, circondato da boschi che si tingono di giallo, arancione e rosso, lo Sport Hotel Panorama è il punto di partenza ideale per scoprire uno degli angoli più suggestivi del Trentino.

La particolarità della struttura è la vicinanza al Parco del Respiro, un'area boschiva dove è possibile praticare il forest bathing, una disciplina di origine giapponese che invita a immergersi nella natura attraverso passeggiate lente e consapevoli. Accompagnati da guide esperte, gli ospiti possono esplorare sentieri tra faggi e altri alberi, osservando da vicino le trasformazioni del paesaggio autunnale.

E dopo una giornata trascorsa tra i colori del foliage, il relax continua nella Spa, un'area benessere di 1.200 metri quadrati affacciata sulle Dolomiti.

Passalacqua, Lago di Como

Sul Lago di Como, l'autunno ha un fascino particolare. Le montagne si colorano, le giornate diventano più tranquille e i borghi ritrovano un'atmosfera lontana dalla frenesia estiva.

A Moltrasio, Passalacqua occupa una dimora settecentesca trasformata in un hotel di 24 suite, circondato da giardini terrazzati che scendono verso il lago.

Passeggiare tra i viali mentre le foglie cambiano colore è già un'esperienza, ma il soggiorno può proseguire a tavola, con menu dedicati alla cucina lombarda, oppure con le attività organizzate dalla proprietà, dalle camminate guidate alle lezioni di cucina.

La Pensione di Vignamaggio, Toscana

Nel cuore del Chianti, tra vigneti e boschi che assumono sfumature dorate, La Pensione di Vignamaggio è un indirizzo perfetto per chi ama i piccoli hotel di charme.

Affacciata sulla piazza principale di Panzano in Chianti, la struttura dispone di 21 camere il cui design si ispira alle novelle del Decameron di Boccaccio. Il soggiorno è un invito a scoprire il territorio senza fretta, alternando passeggiate tra i colori autunnali a esperienze gastronomiche.

A pochi minuti si trova la Fattoria di Vignamaggio, dove l'autunno viene celebrato con prodotti stagionali, laboratori e appuntamenti dedicati alla cucina toscana.

Hotel Gassenhof, Alto Adige

Ci sono luoghi in cui il paesaggio sembra entrare direttamente nella camera. È il caso dell'Hotel Gassenhof, nel cuore della Val Ridanna, a pochi chilometri da Vipiteno, dove l'autunno trasforma i versanti boscosi delle montagne in un mosaico di colori caldi.

La struttura, gestita dalla famiglia Volgger, propone due modi diversi di vivere la montagna. Il primo è la Gassenloge, un edificio contemporaneo con camere e suite panoramiche affacciate sulla valle, dove il foliage si può ammirare anche dalla piscina infinity dell'area benessere riservata agli adulti. Il secondo è il Gratznhäusl, uno chalet storico risalente al 1375, restaurato nel rispetto della sua identità originaria.

Tra passeggiate nei boschi, momenti di relax e sapori altoatesini, il soggiorno diventa un'occasione per scoprire la montagna nella sua veste autunnale.

Hotel de Russie, Roma

Anche Roma ha il suo foliage, sebbene spesso passi inosservato tra monumenti e piazze.

All'Hotel de Russie, tra Piazza del Popolo e il Pincio, l'autunno si scopre nel celebre Giardino Segreto progettato da Giuseppe Valadier: un'oasi di terrazze, fontane e vegetazione che sembra lontanissima dal traffico della capitale. Alcune camere e suite si affacciano proprio sul giardino, offrendo una prospettiva insolita sulla città.

Per gli ospiti delle Forte Suites, l'hotel propone inoltre un'esperienza particolare: una crociera privata sul Tevere a bordo di un'imbarcazione degli anni Sessanta restaurata, per ammirare Roma dall'acqua, tra Castel Sant'Angelo e la cupola di San Pietro.