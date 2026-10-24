È arrivato Mercurio retrogrado in Scorpione e il cielo si fa intenso: per tre segni in particolare, queste settimane saranno una vera prova di lucidità e sincerità

Dal 24 ottobre al 13 novembre 2026 Mercurio retrogrado attraversa lo Scorpione, terzo e ultimo passaggio dell’anno nei segni d’acqua. In contemporanea anche Venere è retrograda nello stesso settore di cielo: doppia revisione, zero spazio per i non detti.

Gli astrologi spiegano che Mercurio governa pensiero, parole, contratti, spostamenti. Quando sembra procedere all’indietro, tutto questo rallenta, si inceppa, torna a chiedere attenzione. E sì, lo sentiamo tutti, ma tre segni in particolare avranno l’impressione di essere seduti in prima fila al film della propria vita: Gemelli, Vergine e, ovviamente, Scorpione.

Mercurio retrogrado in Scorpione: cosa significa

Astronomicamente la retrogradazione è un’illusione ottica: la Terra “sorpassa” Mercurio, che dal nostro punto di vista sembra tornare indietro. Un po’ come in autostrada, quando superate un’auto più lenta e per un attimo pare che stia andando al contrario.

In astrologia questa illusione si traduce in un invito a rallentare. Con Mercurio retrogrado in Scorpione il focus non è tanto la tecnologia in tilt, quanto la profondità emotiva: segreti, informazioni mancanti, verità scomode che reclamano spazio. Gli astrologi parlano di “fase di revisione”, in cui è meglio correggere, ripensare, chiudere bene ciò che è rimasto a metà, invece di lanciare qualcosa di completamente nuovo.

Nel 2026 tutti e tre i retrogradi di Mercurio avvengono in segni d’acqua: Pesci, Cancro e Scorpione. Tradotto: l’anno intero lavora su memoria, famiglia, legami e vulnerabilità. Questo passaggio autunnale è il più intenso perché Mercurio resta sempre nello stesso segno, senza “alleggerirsi” cambiando settore zodiacale.

A complicare (o rendere più interessante) il quadro c’è Venere retrograda nello stesso periodo. Valori, relazioni e autostima vengono passati ai raggi X insieme a parole, messaggi, accordi. Chi ha raccontato una versione edulcorata della verità, ora potrebbe trovarsi a dover fare i conti con la versione completa.

**Mercurio è retrogrado: i consigli degli astrologi su cosa fare (e cosa proprio no)**

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Gemelli, Vergine e Scorpione sono i segni zodiacali che soffriranno di più

Secondo l’astrologia tradizionale Mercurio è il pianeta che governa Gemelli e Vergine. Quando “si ferma”, questi segni avvertono ogni intoppo mentale e organizzativo. Lo Scorpione, ospitando il transito, vive invece il retrogrado come una ristrutturazione identitaria.

Per voi Gemelli (Sole o Ascendente) il lavoro è emotivo. Mercurio si muove in una zona di cielo legata all’inconscio, ai nodi che preferireste tenere nella testa invece che nel cuore. Possibili effetti: pensieri in loop, nostalgia selettiva, sogni vividi, messaggi da persone che credevate archiviate. Il consiglio è rallentare il multitasking e concedervi momenti di silenzio: diario alla mano, meno chat di gruppo, più tempo per capire che cosa vi fa davvero male al punto da spingervi a cambiare.

Voi della Vergine siete abituati a tenere tutto sotto controllo. Qui però Mercurio retrogrado tocca il modo in cui vi parlate addosso da anni: frasi tipo “non sono capace”, “devo fare meglio” potrebbero riaffacciarsi con forza. È il momento ideale per disimparare certe etichette, magari nate a scuola o in famiglia. Attenzione alle parole che scegliete nelle mail e nei messaggi: il rischio è essere più taglienti del solito con colleghi, fratelli, sorelle. Meglio prendersi qualche ora in più prima di premere “invio”.

Per lo Scorpione il transito è una vera resa dei conti. Mercurio cammina avanti e indietro proprio nel vostro segno, illuminando identità, desideri, scelte di lungo periodo. Potrebbero emergere conversazioni rimandate da anni, confessioni, chiarimenti definitivi in coppia o con soci. La tentazione di usare informazioni sensibili come arma è forte, soprattutto se avete ferite ancora aperte. Il cielo però chiede un’altra cosa: responsabilità emotiva, smettere di giustificare certi comportamenti con la scusa del “mi hanno fatto del male”.

Come usare questo periodo senza farsi travolgere

Gli astrologi ripetono che non serve terrorizzarsi: Mercurio retrogrado è fastidioso, ma utile. Il principio è semplice: evitare i grandi “sì” irreversibili, privilegiare tutto ciò che inizia per “ri-”. Rivedere, riparlare, riscrivere, ripensare.

Le cose da rimandare, se potete, sono poche ma chiare: apertura di una nuova attività, acquisti importanti come auto, casa, smartphone o computer, firme di contratti complessi, matrimoni e accordi formali difficili da correggere dopo. Se non avete scelta, nessun dramma: leggete più volte ogni clausola, chiedete un parere tecnico, conservate tutte le mail.

Ci sono invece azioni perfette per questo cielo. Fare backup di dati e documenti importanti. Mettere mano a abbonamenti, assicurazioni, spese ricorrenti, per tagliare ciò che non vi serve più. Riprendere una conversazione lasciata in sospeso, ma con toni più adulti. Tenere un piccolo diario tra fine ottobre e metà novembre annotando coincidenze, sogni, persone che ricompaiono.

Per voi Gemelli, Vergine e Scorpione la chiave è una sola: onestà radicale, prima con voi stessi e poi con gli altri. Se usate queste settimane per dire finalmente ciò che pensate, smettere di recitare copioni vecchi e chiudere con cura quello che è davvero finito, il ritorno di Mercurio diretto potrà coincidere con una partenza molto più leggera.