È uno dei segni più intensi e misteriosi dello zodiaco: diamo il benvenuto allo Scorpione e, come da tradizione, ai must-have che fanno al caso suo



Ottavo segno dello zodiaco, lo Scorpione è da sempre ritenuto uno dei personaggi più conturbanti e indecifrabili del cerchio. Il suo periodo va dal 23 ottobre al 22 novembre, il suo elemento è l'acqua e le sue caratteristiche ne precedono la fama. Si dice sia infatti uno dei segni più enigmatici, che a muoverlo siano emozioni forti e profonde: fedeltà e lealtà, coraggio, ma anche un pizzico di gelosia e di orgoglio, che gli rendono difficile superare i torti subiti.

Un mix potente, che tradotto in fatto di guardaroba (come siamo soliti fare nella nostra rubrica) mostra soprattutto un volto versatile. La sensualità del pizzo, in un rosso profondo e ammaliante, la corazza di una cerata, che evoca l'istinto protettivo rivolto verso coloro che ama. E ancora la capacità di trasformarsi, ben racchiusa in uno stivale che mescola fiori e stampe animalier in un pattern fluido e ipnotico, e il collier in ossidiana, considerata una delle pietre più vicine al segno.



Ma non finisce certo qui: scoprite di seguito quali sono i must-have dedicato allo scorpione.

Abito corto Francisca in pizzo floreale, BANANHOT.

Credits: Mytheresa.com

Abito lungo Freesia in seta, ULLA JOHNSON.

Credits: Net-a-Porter.com

Clutch a libro ricamata, OLYMPIA LE TAN.

Credits: Olympialetan.com

Collana mini bold in ossidiana dai riflessi dorati, COLLANINE COLORATE.

Credits: Collaninecolorate.it

Camicia over a righe, MATTEAU.

Credits: Net-a-Porter.com

Pantaloni 5 tasche a zampa in pelle, TRUSSARDI.

Credits: Trussardi.com

Stivali patchwork in pelle e tessuto con tacco a blocco, DRIES VAN NOTEN.

Credits: Driesvannoten.com



Bracciale placcato oro 18 carati con lucchetto e pendenti, MERCI MAMAN.

Credits: Mercimamanboutique.com

Giacca lunga antipioggia unisex, RAINS.

Credits: Rains.com