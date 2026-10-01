Valida alternativa ai barrel, i “tulip" jeans hanno tutte le carte in regola per diventare i nuovi must-have di stagione.

Fino a questo momento sono stati i jeans barrel a dominare le tendenze della stagione, ma a quanto pare c’è una nuova silhouette pronta a cambiare le carte in tavola.

Parliamo dei jeans a “tulipano”, quei modelli (così chiamati perché ricordano la forma di un tulipano chiuso) che, a differenza, dei “cugini” barrel, hanno un volume più raccolto nella parte alta, creano una curva meno evidente su cosce e ginocchia e si restringono alla caviglia.

Ispirati ai modelli a gamba curva resi celebri dal brand Alaïa, i tulip jeans stanno cominciando a fare breccia nel cuore delle trend setter.

E il motivo del loro successo è molto semplice: pur mantenendo il loro carattere scultoreo, la loro silhouette risulta decisamente più versatile di quella dei barrel, e di conseguenza anche più facile da portare.

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Perfetta via di mezzo per chi non sa come abbinare i barrel ma non ha voglia di investire nell’ennesimo paio di jeans slim fit, i jeans a “tulipano” piacciono perché assicurano una vestibilità più armoniosa.

E negli ultimi tempi abbiamo iniziato a vederli addosso a celeb come Jennifer Lopez o Katie Holmes, che ci hanno già svelato il segreto per abbinarli in modo stiloso: puntare su capi essenziali nella parte superiore in modo da lasciare che siano i jeans a “tulipano” gli unici protagonisti del look.

I jeans a tulipano di COS

Tra i modelli su cui abbiamo messo gli occhi ci sono questi di COS, dal taglio voluminoso e con linguette regolabili sull’orlo, che già immaginiamo con pull e ballerine durante il giorno o con camicia e décolleté con kitten heels di sera.

Diventeranno davvero la prossima “fashion obsession” e riusciranno a ritagliarsi un posticino nel guardaroba quotidiano? A noi non resta che aspettare per vedere se effettivamente si tratta dell'ennesimo trend passeggero o di una nuova tendenza destinata a durare.

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