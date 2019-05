Con la bella stagione, le spalle diventano protagoniste dei look. Ecco le bluse e gli abiti con spalline scese per essere alla moda e sensualissime



Un tocco fresco e glam da concedersi per la bella stagione? Le spalle scoperte!

La spalla nuda torna protagonista dei look, direttamente dagli anni Settanta e splendente come allora se non di più.

A renderla una celeb è stata la diva francese per antonomasia, Brigitte Bardot.

Questa attrice cult era così propensa a lasciare scoperte le sue bellissime shoulders che oggi questo tipo di scollatura - a barchetta molto ampia - porta proprio il suo nome.

Per la Primavera Estate 2019 lo scollo Bardot è attualissimo e si sposa molto bene con bluse e abitini, rendendo qualsiasi mise sensuale e al contempo easy chic.

Le bluse, specialmente quelle cropped da abbinare a qualsiasi cosa, dai jeans a zampa alle minigonne in pelle, sono l’indumento che meglio si addice alle spalle in bella mostra.

A righe o a pois, con fantasie floreali e inserti in macramè, questo capo non può mancare nei guardaroba più originali che vogliono strizzare l’occhio alla femminilità.

Per un effetto ancora più romantico, il vestito con scollatura à la Bardot è il must have dell’estate.

Ideale per qualsiasi shape, si adatta a tutte le silhouette senza segnare minimamente.

Inoltre è la tela perfetta su cui sbizzarrirsi con le nuance e i motivi più gettonati della PE di quest'anno: dall’abitino a quadretti Vichy sui toni del bianco e dell’azzurro a quello a righe rosa confetto; dal verde menta con texture traforata al carta da zucchero in denim fluido e ultralight, aprite le porte del vostro guardaroba agli abiti con scollo Bardot e sarete impeccabili in tantissime occasioni!

Abbiamo selezionato 15 bluse e vestiti che lasciano le spalle scoperte perfetti da indossare subito, H24!



Se stavate cercando quel french touch di matrice romantica e très chic, eccolo qui:







FENDI Abito lungo con scollo Bardot, ruches e trafori.



Photo Credits: Mytheresa







ZARA Blusa a righine con spalline scese.



Photo Credits: Zara



CAROLINE HERRERA Abito lungo con balza ad altezza corpetto e lavorazione in stile pizzo.



Photo Credits: Mytheresa







& OTHER STORIES Blusa con polka dot colorati ricamati.



Photo Credits: & Other Stories







LOVES SHACK FANCY Abitino con scollo Bardot e maniche a sbuffo in fantasia a quadretti.



Photo Credits: Net-a-Porter



RIXO Blusa cropped con grandi pois bianchi su fondo nero.



Photo Credits: Net-a-Porter







PAUL & JOE Abitino midi con scollatura a spalline scese, fantasia a righe e fiocco in vita.



Photo Credits: Net-a-Porter







ULLA JOHNSON Blusa con scollatura Bardot dalla fantasia floreale e vegetale.



Photo Credits: Net-a-Porter







PAROSH Abitino corto a righe con scollo a barchetta e maniche scese.



Photo Credits: Farfetch







MIGUELINA Blusa cropped con spalle scoperte, fantasia a pois e inserti in pizzo macramé.



Photo Credits: Net-a-Porter







ONLY Vestito in denim fluido ultralight con scollatura Bardot e nastro da legare in vita.



Photo Credits: Zalando







ALEXANDER MCQUEEN Blusa ampia con motivi floreali.



Photo Credits: Net-a-Porter







BENETTON Abito total white con scollo Bardot e sottile nastro da legare in vita.



Photo Credits: Benetton







CAMI NYC Top ultra cropped con spalle scoperte a pois.



Photo Credits: Net-a-Porter







ERMANNO SCERVINO Abitino prendisole con scollatura Bardot e nappine.



Photo Credits: Farfetch







CHEEK BY LISCA Abito con scollo alla Bordot e stampa Vichy.