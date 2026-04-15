Addio alle solite sneakers: questi sono 10 modelli molto speciali per la primavera 2026
La primavera 2026 è già stata ribattezzata la stagione della sneakerina, la scarpa ibrido tra una ginnica e un paio di ballerine. Ma i trend, per quanto riguardano le calzature più amate (e più comode) del guardaroba, non sembrano finire certo qui.
Sdoganate per ogni momento della giornata, dall'ufficio alle occasioni più formali, le sneaker del momento puntano infatti su originali e inaspettati: dalle silhouette ai materiali, gli slanci creativi sono davvero parecchi.
Modelli con cinturini alle caviglie, riedizioni di icone dello streetwear con strappi al posto dei classici lacci, e ancora fiocchi, ruches e chiusure in stile gladiator. Addirittura, oltre il design stile ballerina, quello a forma di mocassino.
Dai più grandi designer ai brand di riferimento dell'abbigliamento sportivo, l'input sembra solo uno: dare spazio alla fantasia per stupire.
Non aspettate oltre e fatelo anche voi, indossando questi 10 modelli che abbiamo scelto appositamente.
Sneakers Re-Motion con suede e dettagli in tessuto GG, GUCCI.
Credits: Mytheresa.com
Sneakers senza lacci Samba Jane, ADIDAS.
Credits: Farfetch.com
Sneakers in suede, ACNE STUDIOS.
Credits: Net-a-Porter.com
Sneakers Air Max Muse Ballet rosa, NIKE x KNWLS.
Credits: Antonia.com
Sneaker ballerine Click, CHLOÉ.
Credits: Chloe.com
Ballerina cutout in pelle metallizzata con fiocchi, SIMONE ROCHA.
Credits: Net-a-Porter.com
Converse Low-top run star ruffle, CONVERSE.
Credits: Zalando.it
Sneakers 1906L Silver, NEW BALANCE.
Credits: Farfetch.com
Sneakers Talon OG, PUMA
Credits: eu.puma.com
Sneaker in Tencel, TABI.
Credits: Luisaviaroma.com
© Riproduzione riservata