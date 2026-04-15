Con cinturini e lacci, materiali e forme insolite: le sneakers del momento non sono "le solite sneakers". Scopritele con noi







La primavera 2026 è già stata ribattezzata la stagione della sneakerina, la scarpa ibrido tra una ginnica e un paio di ballerine. Ma i trend, per quanto riguardano le calzature più amate (e più comode) del guardaroba, non sembrano finire certo qui.

Sdoganate per ogni momento della giornata, dall'ufficio alle occasioni più formali, le sneaker del momento puntano infatti su originali e inaspettati: dalle silhouette ai materiali, gli slanci creativi sono davvero parecchi.

Modelli con cinturini alle caviglie, riedizioni di icone dello streetwear con strappi al posto dei classici lacci, e ancora fiocchi, ruches e chiusure in stile gladiator. Addirittura, oltre il design stile ballerina, quello a forma di mocassino.

Dai più grandi designer ai brand di riferimento dell'abbigliamento sportivo, l'input sembra solo uno: dare spazio alla fantasia per stupire.

Non aspettate oltre e fatelo anche voi, indossando questi 10 modelli che abbiamo scelto appositamente.





Sneakers Re-Motion con suede e dettagli in tessuto GG, GUCCI.

Credits: Mytheresa.com

Sneakers senza lacci Samba Jane, ADIDAS.

Credits: Farfetch.com

Sneakers in suede, ACNE STUDIOS.

Credits: Net-a-Porter.com

Sneakers Air Max Muse Ballet rosa, NIKE x KNWLS.

Credits: Antonia.com



Sneaker ballerine Click, CHLOÉ.

Credits: Chloe.com





Ballerina cutout in pelle metallizzata con fiocchi, SIMONE ROCHA.

Credits: Net-a-Porter.com



Converse Low-top run star ruffle, CONVERSE.

Credits: Zalando.it

Sneakers 1906L Silver, NEW BALANCE.

Credits: Farfetch.com



Sneakers Talon OG, PUMA

Credits: eu.puma.com

Sneaker in Tencel, TABI.

Credits: Luisaviaroma.com