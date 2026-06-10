L'attrice e creator Lavinia Guglielman vive la sua estate siciliana in total look Tommy Hilfiger. Scoprite la collezione estiva nel nostro esclusivo shooting e lo speciale takeover dell'iconico Wunderbar di Taormina da parte del brand

Quando l'estate arriva in Sicilia, il tempo sembra rallentare. Le giornate si allungano tra il blu intenso del Mediterraneo, le passeggiate nei borghi affacciati sul mare e gli aperitivi al tramonto che tingono il cielo di sfumature dorate. È la stagione in cui la moda si fa più leggera, luminosa e spontanea, accompagnando il desiderio di evasione e la ricerca di uno stile raffinato ma rilassato. In questo scenario senza tempo, Taormina diventa il palcoscenico perfetto per raccontare l'essenza dell'estate italiana e Lavinia Guglielman, attrice e creator dall'estetica sofisticata, si trasforma nella protagonista ideale della nostra storia.

Con lei arriviamo all'Hotel San Domenico, location d'eccezione diventata ancora più famosa a livello internazionale dopo la seconda stagione della serie tv The White Lotus. Ci aspettano due giorni dedicati al relax e alla scoperta di The Italian Summer Project che fa parte a sua volta di “On Deck with Tommy Hilfiger”, un'esperienza immersiva dedicata alla collezione Estate 2026 ricca di look ispirati all'universo nautical prep, protagonista della stagione.









Una collezione che celebra l'eleganza soft delle vacanze al mare, reinterpretando i codici iconici del brand attraverso una palette dominata dal bianco, rosso e blu, arricchita da tessuti leggeri, silhouette disinvolte e dettagli dal fascino marinaro.

Iniziamo il nostro servizio sulla splendida terrazza affacciata sul Mediterraneo. Qui Lavinia ha indossato un morbido completo in lino rosso, perfetto per raccontare la luce calda e vibrante delle giornate siciliane. Tra il cielo azzurro e il mare all'orizzonte, il look ha incarnato tutta l'energia chic dell'estate firmata Tommy Hilfiger.









La giornata prosegue sotto gli eleganti porticati della struttura, dove una camicia bianca dalla forma bowling abbinata a una gonna coordinata e alle ciabattine in rete in nappa hanno dato vita a un'estetica fresca e senza tempo, capace di fondere comfort e stile con naturalezza.













Tra i profumi e i colori del meraviglioso giardino fiorito, punteggiato da lavanda, fiori e vegetazione mediterranea, Lavinia ha indossato un delicato abito smanicato giallo, una nota solare che richiama l'atmosfera spensierata delle vacanze italiane e i caldi pomeriggi trascorsi in un clima di calma e serenità.









Infine, il percorso si è concluso nella suggestiva piscina vista mare con gli ombrelloni a cupola, dove la nostra protagonista ha interpretato al meglio l'anima nautica della collezione con un look composto da camicia e shorts gessati indossati sopra un bikini blu, completato da un delizioso cappellino da marinaio.





Un'immagine che racchiude perfettamente l'essenza della collezione Estate 2026: raffinata, rilassata e profondamente ispirata al fascino della vita sul mare.

Per la sera un cambio è d'obbligo, soprattutto se la destinazione è il Wunderbar Taormina, una delle location più magiche della Sicilia, affacciata sulla celebre Piazza IX Aprile, nel cuore della città.









Con una vista spettacolare sulla costa mediterranea e situato a pochi passi dal negozio Tommy Hilfiger di Taormina, il Wunderbar è da sempre un punto di riferimento per chi desidera vivere l'autentica atmosfera della dolce vita siciliana. La sua terrazza sospesa tra il mare e il cielo regala uno scenario unico, capace di racchiudere tutto il fascino di un'estate italiana vissuta all'insegna dell'eleganza e della spensieratezza.









Dal 1° al 10 giugno 2026, il locale si trasformerà in una destinazione ispirata all'universo nautico e preppy, reinterpretando l'energia sofisticata delle giornate estive a bordo piscina che caratterizzano la collezione Estate 2026. Ogni dettaglio sarà personalizzato con gli inconfondibili codici di Tommy Hilfiger: tovaglioli, sottobicchieri, cuscini e arredi soft vestiranno le celebri righe rosse, bianche e blu del brand, creando un'atmosfera coinvolgente.

Gli ospiti potranno inoltre assaporare una speciale granita in edizione limitata, ispirata ai colori distintivi del marchio e realizzata nei gusti fragola, limone e panna, servita con una cialda personalizzata.





Per festeggiare questo importante momento il 4 giugno, il Wunderbar ha fatto da cornice a un esclusivo aperitivo seguito da una cena privata sulla terrazza, riservata a talent e ospiti VIP. Tra i membri della Tommy Family presenti all'evento oltre a Lavinia Guglielman: Elisa Maino, Paola Cossentino, Mees Truijens, Simone Bredariol, Mattia Basso e Veronica Giomini.

Durante tutto il mese di giugno, la collezione Estate 2026 sarà protagonista anche nel resto d'Italia grazie a una speciale collaborazione "Shop the Look" con la talent Elisa Maino. Attraverso attivazioni dedicate nei punti vendita, i visitatori potranno scoprire e acquistare una selezione dei suoi capi preferiti, lasciandosi ispirare dal suo stile per vivere al meglio la stagione estiva.

Get the Tommy Hilfiger Look! Cappello marineretta

Camicia a righe bianche e blu

Shorts a righe bianche e blu

Borsa in paglia

Bandana decorata

Camicia in lino con monogram

Pantaloni in lino rossi

Borsa intrecciata

Camicia in lino bianca

Borsa in lino bianca

Shirt dress rosso

Cappello in paglia

Abito morbido con elastico in vita

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Amici e follower del brand sono invitati a condividere l'esperienza e a partecipare alla conversazione sui social utilizzando gli hashtag #TommyHilfiger e @TommyHilfiger.

Che l'estate abbia inizio!









Foto: Sara Reverberi