Comode, femminili, a tratti romantiche: sono le sneakers in satin, le calzature must-have della stagione. Ecco le più belle da puntare ASAP.

Le indossiamo nel tempo libero con i capi e gli accessori più casual che abbiamo nell’armadio, le scegliamo nel quotidiano per sdrammatizzare anche i look più formali e raffinati: le sneakers si confermano le nostre migliori alleate 7 giorni su 7.

Ma questa primavera c’è un modello in particolare che sta già facendo molto parlare di sé: le sneakers in satin, quelle varianti, chic come le ballerine, ma comode come le classiche “trainers”, che coniugano alla perfezione praticità e glamour.

In principio c’erano quelle total pink di Miu Miu, che sono subito diventate l’oggetto del desiderio di trend setter e creator. Ma adesso sono tantissimi i modelli, firmati da grandi griffe e piccoli brand, che si trovano in circolazione.

Quali puntare durante la prossima sessione di shopping?

Tra le più gettonate del momento ci sono sicuramente le “sneakerine”, quelle sneakers dalla punta tonda e dalla calzata leggera che spopolano già da qualche settimana.

Beh, se non ne avete ancora un paio e ci state facendo un pensierino, sappiate che in giro ci sono un’infinità di modelli realizzati proprio in satin.

Per un acquisto senza pentimenti, via libera ai modelli dai colori neutri, ma in realtà saranno soprattutto quelle dai colori pastello a vivere il loro momento d’oro questa primavera.

Se non sapete bene su cosa orientarvi, ecco una mini selezione che può fare giusto al caso vostro.

Sneakers in satin: i modelli su cui mettere gli occhi questa primavera

MIU MIU Sneakers in raso color cipria

Credits: miumiu.com

JIL SANDER Sneakers verde acqua con dettagli in pelle scamosciata

Credits: jilsander.com

DRIES VAN NOTEN Sneakers con la punta affusolata in pelle e satin

Credits: driesvannoten.com

VIVAIA Sneakerine a punta quadrata in raso

Credits: vivaia.com

TOMMY HILFIGER Sneakers grigie in raso

Credits: it.tommy.com

STEVE MADDEN Sneakers basse in satin

Credits: zalando.it

SIMONE ROCHA Ballerine in satin rosa con i fiocchetti

Credits: simonerocha.com