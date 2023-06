Dalla versione mini a quelle midi e maxi, gli slip dress proposti per la primavera-estate 2023 sono assolutamente irresistibili.

Passano gli anni ma lo slip dress, l'abito sottoveste, rimane uno dei capisaldi del guardaroba femminile. Essenziale, dalle spalline sottili, lo slip dress sembrerebbe difficile da portare ma in realtà è più versatile di quanto si pensi.

La sua storia è molto antica: ne è passato di tempo da quando nel 1700, la sottoveste era un elemento accessorio, di solito liscia e che si stringeva sul busto per modellarlo insieme al corpetto. Oggi, grazie al contributo di personaggi quali Grace Jones, Marilyn Monroe e Kate Moss, l'abito sottoveste è diventato un cult di cui non possiamo fare a meno.

Realizzato in tessuti leggeri e impalpabili come la seta, il lino e in colori dalle nuance neutre come l'avorio, il grigio, il color crema e il nero, diventa per l'estate 2023 ancora più audace, grazie ai brand che propongono varianti dai toni accesi e forti e dalle stampe floreali.

Non servono grandi occasioni per indossarlo: l'abito sottoveste, grazie alla sua silhouette scivolata e morbida sarà il perfetto alleato di stile sia per il giorno che per la sera, basta solo abbinarlo nel modo giusto! Provate ad indossarlo con una semplice t-shirt di cotone e delle ciabattine basse per il giorno o con un tacco a spillo e clutch per la sera: il vostro sarà un look sempre impeccabile.

Ecco una selezione con i modelli più cool del momento.

STAUD

Credits: staud.clothing

AVANT TOI

Credits: avant-toi.it

MIU MIU

Credits: mytheresa.com

MASSIMO DUTTI

Credits: zalando.it

RODARTE

Credits: mytheresa.com

VICTORIA BECKHAM

Credits: victoriabeckham.com

MAX MARA

Credits: maxmara.com

AMI PARIS

Credits: amiparis.com

DES PHEMMES

Credits: farfetch.com

THE ROW

Credits: mytheresa.com

ZARA

Credits: zara.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

ACNE STUDIOS

Credits: mytheresa.com

MANGO

Credits:mango.com

PRADA

Credits: prada.com

MSGM

Credits: luisaviaroma.com

H&M

Credits: hm.com

MORFOSIS

Credits: Courtesy of Press Office