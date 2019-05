Che estate sarebbe senza shorts! Da quelli super casual a quelli più eleganti: ecco una selezione di modelli adatti a ogni occasione.



C’è chi li ama alla follia e ogni anno aspetta con impazienza l’arrivo della stagione calda per sfoggiarli a qualsiasi ora del giorno e chi invece non riesce proprio a vederseli bene addosso e preferisce di gran lunga gonne e abitini: gli shorts continuano a dividere le opinioni, eppure si confermano uno dei pezzi irrinunciabili dell’estate.

Nati per la spiaggia, ma ormai sdoganati anche in città, gli shorts sono infatti uno dei capi più comodi e freschi che ci siano e si rivelano una scelta sempre azzeccata in quei giorni in cui le temperature roventi non danno tregua e non si sa mai come vestirsi.

I modelli casual, in denim, lino o cotone, sono perfetti durante il giorno e nel tempo libero, abbinati a t-shirt basic e scarpe flat; quelli più eleganti, in seta, pizzo o tempestati di paillettes, possono essere sfruttati anche di sera e diventano easy chic con top con le spalline sottili e sandali preziosi.

E poco importa se non si ha il fisico da urlo delle top model, chi l’ha detto che non possono essere indossati anche da noi ragazze normali? In fondo si tratta solo di trovare dei modelli che calzino a pennello e che valorizzino per bene la propria silhouette per imparare a sfoggiarli senza alcun timore.

Anche voi pensate di cedere presto al fascino degli shorts? Se la risposta è si, ecco una selezione di modelli a cui non potrete proprio dire no!





& OTHER STORIES Shorts bianchi in lino con cintura in vita

Credits: stories.com









GANNI Shorts a fiori in viscosa con ruches sull’orlo

Credits: mytheresa.com









ZEUS + DIONE Shorts gialli in lino con maxi fiocco

Credits: matchesfashion.com





ACNE STUDIOS Shorts in denim a vita media

Credits: matchesfashion.com













ZIMMERMANN Shorts in lino stampati con cintura in vita

Credits: matchesfashion.com









OLTRE Shorts in pizzo sangallo con cintura in vita

Credits: oltre.com





BENETTON Shorts in cotone a stampa floreale

Credits: it.benetton.com









STELLA MCCARTNEY Shorts rosa in twill

Credits: matchesfashion.com













ISABEL MARANT Shorts neri a vita alta tempestati di paillettes

Credits: mytheresa.com













GIAMBATTISTA VALLI Shorts bianchi in pizzo guipure

Credits: matchesfashion.com









KHAITE Shorts neri a vita alta in gabardine di cotone

Credits: modaoperandi.com









JONATHAN SIMKHAI Shorts rosa a vita alta con cintura e balza sul fondo

Credits: modaoperandi.com









EPHEMERA Shorts in lino a vita alta stampati

Credits: modaoperandi.com









IMPERIAL Shorts color biscotto con pinces laterali

Credits: imperialfashion.com









ULLA JOHNSON Shorts a stampa floreale con i bottoni

Credits: modaoperandi.com













ZARA Shorts a vita alta in tessuto misto lino

Credits: zara.com