Tra memoria della maison, riferimenti alla Secessione Viennese e una nuova idea di desiderio, Maria Grazia Chiuri firma la sua prima collezione Haute Couture per Fendi

La Haute Couture di Fendi firmata Maria Grazia Chiuri debutta a Roma con una collezione che va oltre l'esercizio di stile e diventa una vera e propria riflessione sul desiderio contemporaneo, sulla memoria della maison e soprattutto sul valore dell'artigianalità. Ecco i cinque elementi da conoscere per capire davvero la portata di questa sfilata.

1. Fendi Haute Couture : Roma non è la cornice, ma parte del racconto

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La scelta della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea come location per il debutto della sfilata Haute Couture di Fendi non è di certo casuale. Per la Mason, la capitale rappresenta infatti le proprie radici e il proprio patrimonio culturale. Il ritorno nella città che ha visto nascere il brand assume quindi il valore di un ritorno alle origini, rafforzato anche dal dialogo con la storica collaborazione tra Fendi e Karl Lagerfeld.

2. Il debutto della Chiuri parte da una domanda: cosa desideriamo oggi?

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Non stiamo parlando di una semplice a collezione, Chiuri infatti costruisce attorno a essa una riflessione sul significato del desiderio nella moda contemporanea. Attenzione però, non il desiderio come semplice lusso o ostentazione, ma come ricerca di libertà, identità e possibilità di espressione personale. È questa domanda a guidare l'intera narrazione della passerella.

3. La fluidità diventa il nuovo linguaggio della couture

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In passerella vengono presentate tuniche, cappotti, kimono e abiti che scivolano sul corpo senza costringerlo, disegnando silhouette morbide e leggere. Anche materiali storicamente strutturati per Fendi vengono alleggeriti e reinterpretati fondendosi perfettamente nel racconto voluto dalla direttrice creativa. Il risultato che troviamo in passerella è una couture che privilegia il movimento e il comfort, pur rimanendo sofisticato e tecnicamente impeccabile.

4. L'omaggio a Karl Lagerfeld attraverso la Secessione Viennese

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Tra le fonti d'ispirazione emergono le geometrie e il rigore estetico della Secessione Viennese, universo artistico molto amato da Lagerfeld durante il suo lungo percorso creativo con Fendi. Che sia una citazione nostalgica o no, questo rimaner però un modo per riportare in superficie alcuni codici storici della maison e tradurli in un linguaggio contemporaneo.

5. Fendi Haute Couture : rigore e sensualità convivono nella stessa collezione

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La palette quasi monocromatica di bianco e nero costruisce un'atmosfera essenziale e raffinata, mentre trasparenze, pizzi, spacchi e dettagli lingerie introducono una sensualità mai esibita ma sempre presente. È proprio questo equilibrio tra disciplina formale e intimità a definire il debutto couture della Chiuri: una femminilità consapevole, elegante e soprattutto libera da eccessi.

Con questa prima Haute Couture per Fendi, Maria Grazia Chiuri non cerca di rompere con il passato della maison, ma di instaurare una conversazione con la sua storia. Porta dunque in passerella una collezione misurata, sofisticata e profondamente romana, capace di trasformare la memoria in uno strumento di innovazione.