Short di sera? Why not! Ecco 5 look da sfoggiare, sia in vacanza che in città, durante le calde serate estive!





Prima li indossavamo solo in vacanza, poi abbiamo imparato a portarli di giorno anche in città e se vi dicessimo che in realtà gli shorts sono una scelta appropriata persino di sera?

A differenza di ciò che si crede, gli shorts non sono solo una prerogativa dei daily look e abbinandoli con cura e valorizzandoli con gli accessori giusti possono tranquillamente essere sfoggiati anche in quelle occasioni che richiedono un look più ricercato.





In fondo per indossarli con nonchalance anche dopo il tramonto basta scegliere dei modelli che esaltano al meglio la propria silhouette e abbinarli con cura con quei capi e accessori estivi che ci sono già nel nostro armadio.

Per evitare scivoloni di stile, meglio preferirli con sandali dal tacco largo e scarpe rasoterra, quanto ai colori, sentitevi libere giocare con il mix&match e di sperimentare nuovi abbinamenti, del resto siamo pur sempre in estate e ci è concesso osare un po’ più del solito.

Dagli shorts di paillettes, che si sposano benissimo con top effetto lingerie e ballerine; a quelli dalla stampa a fiori, da portare con sandaletti lace-up e blusa off the shoulder: ecco 5 combo perfette per le serate estive!





Top bianco, shorts di paillettes e slingback









Top bianco con scollo squadrato ALICE+OLIVIA + Shorts di paillettes a vita alta IMPERIAL + Orecchini a cerchio con le perle PANDORA + Slingback in pelle nera JIMMY CHOO

Credits: farfetch.com / imperialfashion.com / it.pandora.net / mytheresa.com









Maglia vichy, shorts a vita alta, ballerine









Top a maniche lunghe a stampa vichy BERNADETTE + Shorts a vita alta con i bottoni MANGO + Borsa a mano in raso con manico a cerchio THE ROW + Ballerine rosse con il fiocco AQUAZZURA

Credits: netaporter.com / shop.mango.com / mytheresa.com/ aquazzura.com









Top in tulle, shorts a pois, sandali con il tacco comodo









Top in tulle con le spalline sottili INTIMISSIMI + Shorts in seta a pois LEAL DACCARETT + Collana in oro giallo 18kt con zircone bianco PLV MILANO + Sandali neri con il tacco largo CARMENS

Credits: it.intimissimi.com/ modaoperandi.com/ plvmilano.com/ carmens.it









Top in pizzo, shorts neri, sandali infradito









Top in pizzo effetto lingerie & OTHER STORIES + Shorts neri con zip laterali CHLOE’ + Clutch nera in satin OSCAR DE LA RENTA + Sandali infradito dorati con cristalli RENE CAOVILLA

Credits: stories.com/ netaporter.com / modaoperandi.com/ modaoperandi.com









Blusa off the shoulder, shorts a fiori, sandali con i lacci









Blusa bianca con le spalle scoperte STELLA MCCARTNEY + Shorts in lino a stampa floreale ZIMMERMANN + Mini bag a trapezio in pelle rosa GIVENCHY + Sandali lace-up in pelle bianca STUDIO AMELIA + Collana in argento e zirconi MABINA

Credits: netaporter.com/ netaporter.com / mytheresa.com/ modaoperandi.com