Dal cappotto “Teddy” alle décolletè con scollo a cuore: ecco svelati i capi e gli accessori che non vediamo l’ora di regalarci questo mese.

Tra le Mid Season Sale, le offerte del Black Friday e l’acquisto dei primi regali di Natale, il mese di Novembre risulta sempre piuttosto impegnativo.

E poco importa se queste frenetiche giornate di acquisti finiranno per rubarci tutte le energie: nulla può impedirci di concederci la nostra consueta sessione di shopping online.

Certo, tra qualche settimana avremo la possibilità di esprimere i nostri desideri e spedire la nostra letterina a Babbo Natale. Ma noi non confidiamo troppo in Santa Claus e, per non rimanere deluse, abbiamo già messo nero su bianco una lista di capi e accessori che non vediamo l’ora di autoregalarci questo mese.

Con la scusa del freddo, abbiamo già puntato un nuovo cappotto effetto “peluche”: il capospalla ideale per scaldarsi senza rinunciare a un pizzico di glamour.

Sempre in tema di capi caldi e avvolgenti, abbiamo messo gli occhi anche su una polo in maglia dai colori soft e un cardigan in lana dai dettagli preziosi: due passepartout da indossare sia con i jeans che sopra le gonne.

Per entrare a pieno nel mood autunnale, crediamo non ci sia niente di meglio di un abito stampato con fiocco sul collo e un mini dress in velluto, da portare con sotto un dolcevita in maglia leggera o una semplice camicia a tinta unita.

In vista delle feste, anche una gonna midi tempestata di paillettes non poteva certamente mancare nella nostra wishlist.

Quanto agli accessori, non sappiamo proprio dirvi se amiamo di più le décolleté in vernice con scollo a cuore, la clutch color marsala, il choker a catena o il cappello alla pescatora imbottito.

Curiose di sapere nel dettaglio quali sono i nostri pezzi del cuore? Non vi resta che scoprirli nella gallery a seguire.

Shopping online Novembre: cosa mettere in wishlist

& OTHER STORIES Cappotto Teddy corto color écru

Credits: stories.com

CHLOÉ Polo in maglia a coste

Credits: mytheresa.com

MANGO Gonna midi tempestata di paillettes

Credits: shop.mango.com

A.BOCCA Pumps di vernice con scollo a cuore

Credits: abocca.co

MARIA DE LA ORDEN Abito a stampa paisley con fiocco sul collo

Credits: mariadelaorden.com

LIL MILAN Choker in oro giallo 18kt

Credits: it.lilmilan.com

ERDEM Cardigan in misto alpaca con ricamo di perline

Credits: mytheresa.com

GANNI Mini dress nero in velluto cordurory

Credits: ganni.com

THEMOIRÉ Clutch color marsala in pelle vegan

Credits: courtesy of press office

ZARA Cappello alla pescatora water-repellent

Credits: zara.com