Tutto il meglio dalle sfilate primavera estate 22 della London Fashion Week, sotto la lente di Grazia.it

La Brexit non è mai stata così fashion.

Si perché la seconda tappa del mese della moda è arrivata a Londra, da sempre palco di trend sperimentali, stilisti emergenti e look all'avanguardia.

Poche restrizioni (in Inghilterra la mascherina non è più obbligatoria, nemmeno negli spazi chiusi), tanti show in presenza, qualche grande assente (vedi Burberry) e la London Fashion Week SS 22 è servita.

Per raccontarvela, Grazia.it ha selezionato i 10 look più belli e simbolici che hanno sfilato tra il 16 e il 21 settembre. Che ne dite di analizzarli insieme? #LFW

1) Best of LFW: i collant / giarrettiera di Nensi Dojaka

(Credits: courtesy of press office)

Tanta l'attesa per la sfilata della giovane Nensi Dojaka, la stilista 24enne di origini albanesi vincitrice del premio LVMH 21. La sua collezione SS22 fatta di 31 proposte total black (con qualche tocco di pink, brown e tanta pelle scoperta), ha inaugurato il TikTok Show Space, uno spazio adibito ad hoc per la settimana della moda presso l'Old Selfridges Hotel. A colpirci è stato il look d'apertura, fatto dal body con le spalline sottili signature del brand e collant ricamati con elemento floreale a mo' di giarrettiera (in foto). È questo un trend ricorrente per la primavera estate 22 (inaugurato da Chanel nella FW21) che vede la silhouette delle gambe in primo piano, accentuata da lacci, ricami e ornamenti diversi. Cosa ne pensate? La indossereste? #SexyLegs

2) Best of LFW: il total paillettes di David Koma

(Credits: courtesy of press office)

Nella suggestiva location del London Aquatic Center, David Koma ci serve femminilità e colore saturo grazie a una collezione "Pow!". Il look che ci ha stregato è stato questo fatto di paillettes fucsia dalla testa ai piedi, che conferma come applicazioni e luccichii saranno sempre la scelta migliore, anche per le calde notti della SS22. #SequinsForBreakfast

3) Best of LFW: il tricot di Paul & Joe

(Credits: courtesy of press office)

La maglia tricot è e continuerà ad essere un vero tormentone su qualsiasi tipo di capo o accessorio. Durante la coloratissima sfilata di Paul & Joe ne abbiamo avuto la conferma ammirando questo abitino crochet multicolore da sapore hippie cool. Ci piace! #TotalKnit

4) Best of LFW: le sovrapposizioni di Edeline Lee

(Credits: courtesy of press office)

Come vi avevamo annunciato nel "best of NYFW", il layering di texture, forme e colori sarà protagonista della SS22. E giocare con le sovrapposizioni è stato un vero e proprio divertimento per la stilista Edeline Lee che, durante il lungo lock-down londinese, ha disegnato una collezione tridimensionale e stratificata proprio come questo look fatto di top intrecciato, gonna longuette e cintura applicata (sì, è una cintura), dall'effetto costruito e cut-out. #MoreIsMore

5) Best of LFW: le frange arcobaleno di Halpern

(Credits: courtesy of press office)

Halpern ci invita a ballare con una presentazione "ballerina style" come sempre colorata e pensata per le grandi occasioni. Un tema quello della danza, che ben si sposa con le frange, un dettaglio must che prende vita e volume con il movimento. Per questo Grazia.it ha giudicato come best look questo abito fatto di ciocche colorate e asimmetriche, una creazione fuori dal comune che ci ricorda quanto le frange continueranno ad essere gettonate anche per la SS22. #FrangeNoStop

6) Best of LFW: la bralette sopra il trench di Simone Rocha

(Credits: courtesy of press office)

Come vi avevamo già annunciato, la lingerie a vista sarà uno dei trend più caldi e sperimentali della prossima stagione. Si perché la bralette si presta ad essere indossata a pelle o ancora meglio, sovrapposta a abiti, t-shirt e persino trench, come mostra il look di Simone Rocha. Cool! #BraletteOnTop

7) Best of LFW: il fluo di Roksanda

(Credits: courtesy of press office)

La SS 22 sarà la stagione per osare, sperimentare e indossare tutto quello che non abbiamo potuto in due anni. Per questo non stupisce che il fluo sia al centro di molte collezioni come quella di Roksanda, una delle beniamine più amate e in grado di emozionare (al termine delle sue sfilate sono in molti gli ospiti in lacrime) della moda londinese. Tra le sue proposte troviamo tanti look colorati ed eccentrici come non mai, tra cui spunta questo abito evidenziatore con maniche a campana, che sarebbe stato perfetto sul red carpet degli Emmy Awards, dove ha trionfato il giallo shocking. #FluoFever

8) Best of LFW: il blazer con gonna di Erdem

(Credits: courtesy of press office)

E se il suit della prossima stagione fosse formato da blazer avvitato e gonna lunga fino ai piedi? A metterci la pulce nell'orecchio è stato Erdem, il veterano della settimana della moda londinese, che ha proposto questo candido look classico e basic solo all'apparenza. Riusciremo ad aspettare la primavera per sperimentare la gonna lunga sotto il blazer? Forse no... #TheModernSuit

9) Best of LFW: il goffrato di Yuhan Wang

(Credits: courtesy of press office)

Volume e tridimensionalità sono elementi protagonisti della collezione di Yuhan Wang, stilista emergente di origini cinesi arrivata alla sua quarta presenza in calendario durante la London Fashion Week. Per ottenere l'effetto 3D, Wang ha usato la tecnica della goffratura asimmetrica, che ha reso le sue creazioni scultoree e ancora più d'effetto. Una tendenza questa, che vedremo moltissimo su capi e anche qualche accessorio. Ve lo abbiamo anticipato, tenetevi pronte. #ModernRomance

10) Best of LFW: la gonna metallica di Victoria Beckham

(Credits: courtesy of press office)

Lucida e metallica come lo sportello di una macchina, la gonna a portafoglio che Victoria Beckham ha abbinato con una polo in maglia, è stata il look di chiusura di una collezione chic e fatta di contrasti, proprio come la stilista. La primavera estate 22 vedrà una sperimentazione di materiali e finiture innovative per un risultato ancora più ricercato e unico, quanto questa longuette protagonista della LFW. #BeckhamPower