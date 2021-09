Tra glamour in stile vecchia Hollywood e semplicità, tutti gli abiti delle celebrities alla 73esima edizione degli Emmy Awards

A Los Angeles si sono accese le luci su uno dei red carpet annuali più importanti, quello degli Emmy Awards. La 73esima edizone dei premi dedicati alla tv e alle grandi serie, ci hanno regalato un red carpet ristretto, non chiassoso o sovraesposto, ma denso di look eleganti e sofisticati, in stile vecchia Hollywood, contrapposti a idee contemporanee, a tratti minimal e più "facili".

Tra le nomination di quest'anno figuravano alcuni dei nomi del momento, come Anya Taylor-Joy e Kaley Cuoco, entrambe nei toni del giallo (un caso? Chi lo sa...), accanto a Kate Winslet, Gillian Anderson e tantissimi altri nomi, e look, che vi mostriamo nella gallery. A seguire, un racconto dei trend e delle scelte di stile che ci sono piaciute di più.

Emmy Awards 2021: tutti gli abiti sul red carpet Sarah Paulson in CAROLINA HERRERA.

Gillian Anderson in CHLOÉ

Beanie Feldstein in BRANDON MAXWELL.

Kaley Cuoco in VERA WANG.

Emma Corrin in MIU MIU

Uzo Aduba in CHRISTINA OTTAVIANO

Cynthia Erivo in LOUIS VUITTON.

Michaela Coel in CHRISTOPHER JOHN ROGERS.

Yara Shahidi in DIOR HAUTE COUTURE, gioielli CARTIER.

Kate Winslet in GIORGIO ARMANI, scarpe JIMMY CHOO.

Madeline Brewer in TOM FORD.

Mandy Moore in WES GORDON X CAROLINA HERRERA.

America Ferrera in JUAN CARLOS OBANDO, clutch JIMMY CHOO.

Ellen Pompeo in ELIE SAAB.

Kerry Washington in ETRO, gioielli DE BEERS.

Hannah Waddingham

Taraji P Henson in ELIE SAAB.

Anya Taylor-Joy in DIOR HAUTE COUTURE, gioielli TIFFANY&Co.

Issa Rae in ALIÉTTE

Julianne Nicholson in GIAMBATTISTA VALLI

Catherine O'Hara in CONG TRI.

MJ Rodriguez in ATELIER VERSACE, gioielli BULGARI.

Samira Wiley in GENNY

Debbie Allen

Jessica Hobbs

Jean Smart in RALPH LAUREN.

Olivia Colman

Catherine Zeta-Jones in CRISTINA OTTAVIANO.

Tracee Ellis Ross in VALENTINO HAUTE COUTURE, gioielli TIFFANY&Co.

Angela Bassett in GRETA CONSTANTIN

Kathryn Hahn in LANVIN.

Elizabeth Olsen in THE ROW

Sophia Bush in MARKARIAN.

Lucia Aniello

Allison Janney in AZZI & OSTA.

Il giallo e il rosso

Forti e accesi: gli Emmy Awards di quest'anno sono a colori. E che colori! Abbagliano in giallo Kaley Cuoco e Michale Coel, in tonalità neon. Più romantico il Vera Wang della prima, con spalline floreali, più deciso e tagliente l'abito di Christopher John Rogers indossato dalla Coel, con decolleté abbinata.

Nuance più calde, ma non più facili, sono quelle scelte da Paulina Alexis , Rachel Winter e Rachel Lindsay.

La Regina di Scacchi Anya Taylor-Joy mixa un abito champagne con una lunga stola gialla.

Dalle signore in giallo a quelle in rosso, altro colore particolarmente sfidante sul red carpet, per ovvi motivi, ma che viene scelto sempre più dalle celeb.

Ma tra quello aranciato di Catherine O'Hara e il burgundy di Catherine Zeta-Jones, vincono le tonalità di mezzo indossate da Tracee Ellis Ross, Sarah Paulson e Mandy Moore.