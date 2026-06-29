Dalle ballerine mesh ai sandali infradito con kitten heel: vi sveliamo le scarpe più desiderate dell'estate da mettere nel carrello durante i saldi

Le scarpe durante i saldi estivi 2026 sono il primo reparto da tenere d'occhio! Se c'è infatti una categoria sulla quale vale davvero la pena investire durante i saldi, è quella delle calzature: queste infatti hanno il potere di aggiornare immediatamente il guardaroba e accompagnarci per diverse stagioni. L'obiettivo? Puntare sui modelli che hanno già dimostrato di essere molto più di una semplice tendenza passeggera.

Scarpe saldi estivi 2026 : i modelli di tendenza da mettere subito nel carrello

Tra i modelli che hanno conquistato l'estate 2026 ci sono senza dubbio le ballerine in mesh. Leggere, sofisticate e perfette anche nelle giornate più calde, hanno trasformato una silhouette classica in un oggetto del desiderio contemporaneo. Da scegliere nelle tonalità neutre per sfruttarle il più possibile oppure in colori delicati, per aggiungere un tocco di personalità anche agli outfit più essenziali.

Accanto a loro continuano a dominare le slingback, protagoniste di un ritorno che sembra destinato a durare ancora a lungo. Eleganti ma facili da indossare, funzionano con i jeans, con i pantaloni sartoriali e naturalmente con gli abiti estivi. Le versioni con kitten heel rappresentano probabilmente il miglior compromesso tra comodità e raffinatezza.

L'estate ha poi confermato il successo dei sandali minimalisti. I modelli infradito con tacco basso, ispirati all'estetica degli anni Novanta, restano tra gli acquisti più intelligenti da fare durante i saldi perché riescono a essere versatili quanto un sandalo flat ma decisamente più sofisticati. Fidatevi di noi : da mattina a sera, sono una di quelle scarpe che risolvono qualsiasi look.

Non mancano naturalmente le sneakers. Le sneakers rétro a profilo basso continuano a essere tra le più desiderate e rappresentano uno degli acquisti più sicuri da fare durante gli sconti, proprio perché il loro fascino va oltre le mode del momento.

Gli investimenti che funzionano anche dopo l'estate

I saldi sono anche il momento ideale per concedersi una scarpa speciale. I sandali con dettagli metallici, applicazioni gioiello e finiture luminose ad esempio aggiungono carattere al guardaroba e possono accompagnare non solo le occasioni estive ma anche gli eventi e le feste dei mesi successivi.

La regola generale resta sempre la stessa: approfittare degli sconti per acquistare scarpe che abbiano già dimostrato la propria "longevità". Ballerine, slingback, sandali minimal e sneakers rétro sono modelli destinati a restare nel guardaroba ben oltre la fine dell'estate e proprio per questo rappresentano gli investimenti più intelligenti della stagione.

Scarpe saldi estivi 2026: le proposte di cui innamorarsi subito

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COS

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