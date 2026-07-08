Per la rubrica "buy now or cry later", vi proponiamo 8 modelli di sandali cool di Zara compresi in un range di prezzo che va dai 15,95 ai 29,95 euro: correte a comprarli prima che vadano sold-out!

I saldi estivi, iniziati sabato 4 luglio, sono entrati nel vivo e i prezzi sull'e-commerce di Zara si fanno via via sempre più interessanti ma c'è un ma. Le "scorte" diventano sempre più esigue e potreste anche non trovare più quel capo o quell'accessorio che vi "serve" per dare un boost o un tocco nuovo al vostro look.

È arrivato dunque il momento del "buy now or cry later", con una categoria in particolare che va a ruba nella bella stagione: i sandali, of course! Per farvi risparmiare tempo (e soldi), abbiamo selezionato per voi 8 modelli davvero imperdibili, alti, bassi e midi.

La bella notizia? Sono tutti decisamente affordable, con un range di prezzo che va dai 15,95 ai 29,95 euro. E tranquille, ce n'è per tutti i gusti!

Se l'obiettivo è quello di brillare nelle notti d’estate, il primo pezzo da accaparrarsi è senza dubbio il sandalo oro metallizzato: tacco alto e sottile, cinturino alla caviglia, l'alleato perfetto per slanciare la silhouette sotto a un abito fluido.

Se invece preferite l'eleganza senza sforzo della pelle, lasciatevi conquistare dal romanticismo dei sandali in pelle rosa cipria con fiocco, ideali anche per i look da cerimonia più raffinati.

Per chi non vuole rinunciare a un po' di altezza ma sempre all'insegna del comfort, i tacchi midi sono la risposta giusta: perfette, ad esempio, le mule stampa vichy, da abbinare a un paio di jeans cropped o a un vestito in lino bianco.

La vera libertà, però, specialmente d'estate, viaggia sui modelli "rasoterra": dalle ciabattine basse color senape con fascette alle infradito jelly per un tocco Y2K giocoso e cool.

La selezione è pronta e i prezzi sono mini ma le taglie stanno già finendo. Attente a non arrivare too late!

Sandali di Zara da comprare SUBITO con i saldi estivi

Sandali giallo burro con dettaglio nodo, € 29,95

Sandali bassi avorio con applique metallizzata, € 25,95

Sandali mule stampa vicky con tacco midi, € 25,95

Sandali oro metallizzato con tacco sottile, € 15,95

Ciabattine basse color senape, € 25,95

Sandali verde pistacchio con listini incrociati, € 25,95

Sandali infradito jelly, € 25,95

Sandali in pelle rosa cipria con fiocco, € 29,95

Credits: zara.com