Le gonne lunghe sono tra i modelli must dell'estate (e non): ecco come abbinarle e con quali scarpe indossarle per un risultato impeccabile.

Quale stagione migliore dell'estate per sfoderare dal guardaroba le nostre amate gonne lunghe? Sono comode e chic, ed è molto facile indossarle dal mattino alla sera ottenendo sempre un risultato fresco e disinvolto.

Con qualche accortezza, naturalmente. La principale riguarda senz'altro le scarpe giuste da abbinarci. Scegliere le calzature in grado di valorizzarle infatti è forse l'aspetto che crea più perplessità quando si parla di maxi skirt.

Ebbene, per fugare ogni dubbio abbiamo pensato a 5 outfit diversi per la bella stagione che - ne siamo certe - non vi deluderanno.

Le scarpe per le gonne lunghe: con gli stivaletti

Tra le scarpe che si sposano alla perfezione con le gonne lunghe ci sono loro, gli stivaletti. Da tempo sono stati sdoganati anche nella stagione calda, come ben sapete. I nostri preferiti sono quelli bianchi con tacco che slanciano anche la figura. Mixateli con una gonna a fantasia (il paisley è sempre una grande certezza) e con un crop top pastello. Il risultato vi sorprenderà, credete a noi!

Gonna lunga stampa paisley ETRO, stivaletti bianchi MARELLA, crop top STRADIVARIUS

Credits: net-a-porter.com, it.marella.com, stradivarius.com

Le scarpe per le gonne lunghe: con i sandali flat

Per un look daily dal mood easy-chic, una gonna lunga risulta sempre la scelta vincente, magari abbinata a una camicetta in lino che fa subito estate. In questo caso le scarpe su cui puntare sono dei sandaletti in pelle cuoio, rigorosamente flat, per essere super comode tutto il giorno.

Gonna lunga a fiori MANGO, sandali flat AEYDĒ, camicia & OTHER STORIES

Credits: shop.mango.com, net-a-porter.com, stories.com

Le scarpe per le gonne lunghe: con i sandali alti

Discorso diverso se quello che cercate è un outfit con quel pizzico di glamour in più. I sandali non sono più bassi ma alti, magari declinati sulla stampa snake che spopola tra influencer e style icon. Abbinateli con una maxi skirt bianca a vita alta e una blusa cropped d'effetto (noi adoriamo questo modello in simil pelle di Zara, ad esempio).

Gonna lunga bianca MIU MIU, sandali pitonati LAZZARI, crop top effetto pelle ZARA

Credits: net-a-porter.com, lazzarionline.com, zara.com

Le scarpe per le gonne lunghe: con le sneakers

Un altro sodalizio ben consolidato è quello che vede protagonisti la gonna lunga, magari nella variante plissé raffinata e femminile, e le sneakers in pelle bianca. Aggiungete una blusa in denim con colletto bon ton e il gioco è fatto.

Gonne lunghe plissé H&M, sneakers bianche ADIDAS, blusa in denim PULL&BEAR

Credits: hm.com, adidas.it, pullandbear.com

Le scarpe per le gonne lunghe: con i mocassini

Last but not least: la mise da ufficio pensata per chi in questi giorni sta ricominciando a lavorare post lockdown. Munitevi di una gonna lunga dalla fantasia grafica (chi sa resistere all'iconico check?), una blusa bianca elegante e un paio di mocassini. Riprenderete la routine con una marcia fashion in più!

Gonna lunga stampa check TOPSHOP, mocassini PRETTY BALLERINAS su Zalando, blusa BERSHKA

Credits: topshop.com, zalando.it, bershka.com