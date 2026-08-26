Nato in Grecia negli anni Cinquanta, il caffè frappè è una bevanda fresca, schiumosa e sorprendentemente leggera. Ecco la ricetta originale, i trucchi per ottenere una schiuma perfetta e come personalizzarlo.

In Grecia lo si beve dal 1957, anno in cui a Salonicco un impiegato Nestlé, Dimitrios Vakondios, ha shakerato per caso caffè solubile, acqua fredda e ghiaccio alla Fiera Internazionale. Da quell'errore felice è nato il caffè frappè greco: oggi è la bevanda che accompagna intere estati sul Mediterraneo.

La buona notizia è che quel bicchiere alto pieno di schiuma dorata non è un miraggio da vacanza: si prepara in meno di due minuti anche in cucina, con pochissimi ingredienti, ed è molto più leggero di tanti drink freddi a base di latte o gelato.

Cos’è davvero il caffè frappè greco

In Italia la parola frappè fa pensare subito a gelato e latte. Qui, invece, niente palline di crema. Il caffè frappè greco originale è un caffè freddo montato: caffè solubile, poca acqua fredda, ghiaccio, acqua per colmare e, se vi piace, un tocco di latte e dolcificante.

La magia sta nella schiuma. Montando il caffè solubile con un goccio d'acqua si forma una crema densissima e stabile che resta in superficie mentre sotto scorre il caffè freddo. È più simile a un caffè shakerato "rinforzato" che a un dessert nel bicchiere.

Un sorso di Grecia: storia e rituale

Alla Fiera di Salonicco del 1957 Nestlé presentava una bevanda istantanea al cacao. Mancava l'acqua calda per il caffè, Vakondios ha usato acqua fredda e ghiaccio nello shaker. Qualche secondo di agitazione ed è nato il primo frappè.

Oggi in Grecia lo trovate ovunque: nei kafeneia con gli anziani che giocano a tavli, nei bar sul lungomare con i ragazzi seduti per ore. Si beve lentamente, "sigà sigà", chiacchierando, leggendo, lavorando al computer. È un piccolo manifesto di slow living mediterraneo.

Perché è la bevanda estiva che rigenera con gusto

Rispetto a un frappè con gelato o a certi cappuccini freddi, la versione greca è decisamente più leggera: niente grassi se scegliete la base solo acqua, pochissime calorie se evitate lo zucchero.

Il caffè è inoltre ricco di polifenoli e antiossidanti. La caffeina, se assunta con misura, sostiene attenzione e concentrazione. Secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), fino a 400 mg di caffeina al giorno sono considerati sicuri per un adulto sano. Un frappè ne contiene all'incirca come uno-due espressi: energia, sì, ma senza esagerare.

Ingredienti per il caffè frappè greco originale

Per 1 bicchiere alto:

2 cucchiaini di caffè solubile istantaneo

istantaneo 2 cucchiai circa di acqua fredda per montare la schiuma

3-4 cubetti di ghiaccio

Acqua fredda q.b. per colmare il bicchiere

Latte freddo o bevanda vegetale q.b. (opzionale)

Zucchero, miele o dolcificante naturale q.b. (opzionale)

Scegliete un bicchiere trasparente e una cannuccia lunga: metà del piacere è anche visivo.

Ricetta passo passo: schiuma perfetta in meno di 2 minuti

In un bicchiere alto versate caffè solubile, zucchero o miele se li usate e i 2 cucchiai di acqua fredda. Montate con un montalatte elettrico per 20-30 secondi, finché la schiuma diventa molto densa e chiara. In alternativa, chiudete tutto in uno shaker o in un barattolo con coperchio e agitate con forza. Aggiungete i cubetti di ghiaccio direttamente sotto la schiuma. Se vi piace più morbido, unite un dito di latte o bevanda vegetale. Completate con acqua fredda fino quasi al bordo, cercando di non rompere lo strato superiore. Cannuccia, una mescolata delicata e pausa garantita.

Errore da evitare: usare troppa acqua nella fase iniziale. La schiuma non monterebbe bene.

Sketos, metrios, glykos: ordinare e personalizzare

In Grecia il frappè si definisce subito in base alla dolcezza:

Sketos - amaro, senza zucchero.

- amaro, senza zucchero. Metrios - medio.

- medio. Glykos - dolce.

Poi si sceglie se aggiungere latte: me gala se lo volete, horis gala se preferite la versione nera. Imparare queste quattro parole vi salva l'ordine al bar greco e guida anche le proporzioni a casa.

Versioni light, veg e piccoli trucchi

Per una versione ultra leggera usate caffè, acqua, ghiaccio e magari un dolcificante naturale a zero calorie. Le bevande vegetali senza zuccheri aggiunti, come soia o mandorla, danno cremosità con poche calorie in più rispetto al latte vaccino intero.

Chi segue un'alimentazione proteica può scegliere latte ad alto contenuto proteico o aggiungere un cucchiaino di proteine neutre al latte prima di versarlo. Se vi manca il caffè solubile, potete montare un espresso o un caffè moka raffreddato con ghiaccio: otterrete un ottimo caffè shakerato, diverso però dal frappè nella consistenza.

Ricreare l’atmosfera del bar greco a casa

Per sentirvi davvero sul mar Egeo bastano pochi dettagli: un vassoio con i bicchieri alti, qualche cubetto di ghiaccio extra, magari una leggera spolverata di cacao amaro o cannella sulla schiuma.

Poi sedetevi, lasciate il telefono un attimo da parte e prendetevela "sigà sigà". Il caffè frappè greco originale non è solo una ricetta: è una pausa estiva che vi rimette in moto, con gusto.