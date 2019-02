Di giorno con sneakers e stivaletti, di sera con décolleté, sandali o mules: qualche idea per indossare con stile i maxi dress!





Tubini, chemisier, cocktail dress: nella lista dei capi che ogni donna dovrebbe sempre avere a portata di mano si trovano vestiti di tutte le tipologie, ma ci sono dei modelli in particolare sui quali vale davvero la pena investire, i maxi dress, quegli abiti lunghi fino ai piedi, che si possono tranquillamente sfruttare 365 giorni l’anno.

Dall’ufficio all’aperitivo, dall’appuntamento formale alla cerimonia elegante: il maxi dress è il classico capo passepartout che da solo risolve il look e basta abbinarlo alle calzature giuste per sfoggiarlo davvero in qualunque occasione.

Ma che scarpe mettere con gli abiti lunghi? Se il maxi dress non richiede particolari sforzi in termini di layering (visto che si indossa facilmente con qualsiasi capospalla) la scelta delle calzature può avere un ruolo cruciale per la riuscita del look.

Stivaletti, sneakers, slingback, sandali con tacco mini, sabot: sono tantissime le scarpe che si abbinano alla perfezione ai maxi dress, potete quindi sbizzarrirvi e scegliere i modelli che più rispecchiano il vostro stile (o il vostro mood)!

Se avete bisogno di un po’ d’ispirazione, ecco 5 idee e abbinamenti da cui prendere subito spunto!





Abito lungo a fiori e stivaletti bianchi





Maxi dress a stampa floreale con cintura in vita FRACOMINA + Ankle boots in pelle con tacco sottile GIANVITO ROSSI

Credits: fracomina.it / matchesfashion.com

















Abito lungo in pizzo e slingback





Maxi dress con dettagli in pizzo e volant sulle maniche TWINSET + Slingback color nude dal tacco medio PRADA

Credits: twinset.com / mytheresa.com





Abito di jeans e sneakers





Abito in denim smanicato con scollo a V STELLA MCCARTNEY + Continental 80, le iconiche sneakers anni '80 con fodera in spugna ADIDAS

Credits: netaporter.com / adidas.it









Abito "chemisier" con il fiocco e sandali





Chemisier lungo con il fiocco VIVETTA + Sandali di vernice con fiocco in velluto e suola con gommini TOD'S

Credits: farfetch.com / tods.com





Abito lungo stampato e sabot





Vestito lungo senza maniche in seta FORTE FORTE + Mules in suede con tacco scultura in suede e metallo JACQUEMUS

Credits: farfetch.com / mytheresa.com