Maxi, scultorei e bellissimi, i choker sono tra i bijoux più amati del momento e queste sono le nostre varianti preferite di stagione

Gli accessori sono da sempre una parte integrante e importantissima dei nostri look.

Orecchini, collane, anelli, braccialetti, spille e chi più ne ha più ne metta, sono alleati preziosi, tanto degli outfit dell’ultimo minuto, che necessitano di un twist in più, quanto delle mise curate fino all’ultimo dettaglio, per renderle ancora più ricercate.

Da tempo, infatti, le cool girls fanno affidamento proprio sugli accessori per quel je ne sais quoi da vera trendsetter, da ottenere in modo facile e veloce con una semplice…collana!

E se alle stagioni dei chunky bracelets e degli orecchini tondi abbiamo assistito tutte, ora, complice il ritorno del boho e di alcune tendenze dal sapore rétro e audace, i riflettori si spostano sui choker.

Ci ricordano gli anni 2000, certo, ma sono molto di più: oggi si fanno strutturati, ricchi di decorazioni, pietre, perline e dettagli preziosi, trasformandosi in veri statement piece capaci di adornare il nostro collo come si deve e come se fosse un dipinto.

Maxi, scintillanti, sottili e di pizzo, ma anche di velluto per un’allure gotica, ecco i choker di cui non potrete fare a meno per una fall-winter all’insegna del fashion, secondo Grazia.it.

I choker su cui puntare ora: dallo shopping online a casa nostra

Choker oro con perline STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Choker con perle e pietre ZARA

Credits: zara.com

Girocollo Gasometro in bronzo placcato oro, Co.Ro. Jewels

Credits: corojewels.com

Choker rigido MANGO

Credits: mango.com

Choker in velluto con ciondolo a forma di rosa STROILI

Credits: stroilioro.com

Choker con perline PARFOIS

Credits: parfois.com

Choker cromato DESIGUAL

Credits: desigual.com

Choker in tulle e perline BERSHKA

Credits: bershka.com

Choker di perle Portami a ballare LIL MILAN

Credits: lilmilan.com

Choker con ciondolo MOLIANE STUDIO

Credits: moliane-studio.com

Choker con specchi SACH ATELIER

Credits: sachatelier.com