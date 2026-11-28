Choker mania: sono loro l'accessorio indispensabile per un inverno da vera cool girl
Gli accessori sono da sempre una parte integrante e importantissima dei nostri look.
Orecchini, collane, anelli, braccialetti, spille e chi più ne ha più ne metta, sono alleati preziosi, tanto degli outfit dell’ultimo minuto, che necessitano di un twist in più, quanto delle mise curate fino all’ultimo dettaglio, per renderle ancora più ricercate.
Da tempo, infatti, le cool girls fanno affidamento proprio sugli accessori per quel je ne sais quoi da vera trendsetter, da ottenere in modo facile e veloce con una semplice…collana!
E se alle stagioni dei chunky bracelets e degli orecchini tondi abbiamo assistito tutte, ora, complice il ritorno del boho e di alcune tendenze dal sapore rétro e audace, i riflettori si spostano sui choker.
Ci ricordano gli anni 2000, certo, ma sono molto di più: oggi si fanno strutturati, ricchi di decorazioni, pietre, perline e dettagli preziosi, trasformandosi in veri statement piece capaci di adornare il nostro collo come si deve e come se fosse un dipinto.
Maxi, scintillanti, sottili e di pizzo, ma anche di velluto per un’allure gotica, ecco i choker di cui non potrete fare a meno per una fall-winter all’insegna del fashion, secondo Grazia.it.
I choker su cui puntare ora: dallo shopping online a casa nostra
Choker oro con perline STRADIVARIUS
Credits: stradivarius.com
Choker con perle e pietre ZARA
Credits: zara.com
Girocollo Gasometro in bronzo placcato oro, Co.Ro. Jewels
Credits: corojewels.com
Choker rigido MANGO
Credits: mango.com
Choker in velluto con ciondolo a forma di rosa STROILI
Credits: stroilioro.com
Choker con perline PARFOIS
Credits: parfois.com
Choker cromato DESIGUAL
Credits: desigual.com
Choker in tulle e perline BERSHKA
Credits: bershka.com
Choker di perle Portami a ballare LIL MILAN
Credits: lilmilan.com
Choker con ciondolo MOLIANE STUDIO
Credits: moliane-studio.com
Choker con specchi SACH ATELIER
Credits: sachatelier.com
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