Diamo ufficialmente il via alla stagione dei matrimoni e delle cerimonie eleganti. Siete già in panico per il look? No dai, tranquille: con queste scarpe favolose vestire i panni dell'invitata perfetta sarà un gioco da ragazze!

Con tacco sottile o grosso, alte, midi oppure rasoterra, ce n'è davvero per tutti i gusti. Ma quindi, direte voi, qual è il denominatore comune delle scarpe che vi proponiamo oggi? Facile: sono le più chic che possiate trovare in giro.

La scelta ideale insomma per matrimoni, lauree, comunioni, cresime e più in generale per tutte le cerimonie eleganti di cui la bella stagione pullula e che siamo sicuri vi vedono schierate come damigelle d'onore, testimoni o invitate.

Dopo avervi dato qualche idea sui look da provare, non potevamo certo non parlarvi di uno degli accessori più importanti e "furbi" per elevare anche l'outfit più essenziale. Sì, perchè a volte basta un bel paio di sandali gioiello, delle mules in raso o delle décolleté con tacco scultura per dare quel tocco in più e ottenere un risultato che faccia esclamare "WOW!". Ma andranno benissimo anche delle ballerine o delle flat shoes, purchè bellissime, s'intenda!

Abbiamo dunque schierato in campo i modelli più raffinati pescati passando in rassegna le collezioni spring summer 2023 dei nostri brand preferiti.

Date un'occhiata qui sotto e scegliete la variante più adatta al vostro stile personale e naturalmente all'abito che sfoggerete per l'occasione.

Sabot in raso blu MARELLA

Credits: it.marella.com

Sandali bicolor CAREL PARIS

Credits: carel.fr

Pumps con cristalli STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it

Mules in raso con dettaglio gioiello MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com

Scarpe satin con cavigliera di strass MANGO

Credits: shop.mango.com

Sandali con fascia di paillettes ZARA

Credits: zara.com

Sandali con maxi plateau e fiocco MIU MIU

Credits: miumiu.com

Slingback in suede celeste LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

Scarpe con cristalli JIMMY CHOO su Mytheresa

Credits: mytheresa.com

Sandali argento SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Mary Jane cipria con tacco midi AEYDE

Credits: aeyde.com

Sandali metallizzati MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Sandali bassi argento con lacci da annodare OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

Sandali con intreccio e nodi TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Slingback glitter senza tacco con fiocco di strass H&M

Credits: hm.com

Sandali silver con listini incrociati & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Sandali rosa con maxi fiocchi GANNI

Credits: ganni.com

Sandali con fiore in plexiglass AQUAZZURA

Credits: aquazzura.com

Sandali in raso con plateau CHANEL

Credits: chanel.com

Sandali neri minimal COS

Credits: cosstores.com