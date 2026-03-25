Eleganti, femminili, chic: le pumps si confermano le protagoniste della moda di stagione. I modelli più gettonati del momento? Scopriteli nella nostra selezione.

Con l’arrivo della bella stagione abbiamo prontamente aggiornato la nostra wishlist ma tra sneakers in satin, ballerine animalier e mocassini in stile preppy, c’è un altro paio di calzature che non vediamo di accogliere a braccia aperte nella nostra cabina armadio.

Parliamo delle scarpe con il tacco, le pumps: le migliori “best friends” per slanciare la silhouette e trasformare anche il look più basic in una mise elegante e raffinata.

A quanto pare, nelle prossime settimane saranno soprattutto i modelli dal gusto ladylike a farla da padrone un po’ dappertutto. Avete presente quelle pumps con il tacco vertiginoso, un po’ accollate, con lo scollo tondo o a v, che ultimamente vediamo spesso ai piedi delle celeb? Saranno proprio loro a spopolare praticamente ovunque.

Assolute protagoniste sulle passerelle SS26, le grandi griffe le hanno reinterpretate in tutte le salse per la nuova stagione.

Le abbiamo viste da Saint Laurent, indossate con pencil skirt in pelle e bluse morbide con maxi scollo, le abbiamo avvistate da Chanel, abbinate ad abiti leggeri e impalpabili dai colori primaverili, e anche da Stella McCartney, portate in modo più easy, con minigonne a pieghe e polo in maglia.

Insomma, le pumps hanno tutte le carte in regola per diventare le nostre nuove alleate h24, 7 giorni su 7. E poco importa se i modelli che svettano in cima alle tendenze della stagione hanno il tacco altissimo, per fortuna nelle collezioni SS26 ci sono anche diverse proposte con kitten heels, perfette per i ritmi frenetici della vita quotidiana.

Dai colori neutri per l’ufficio, dalle nuance vibranti o dai motivi animalier per gli appuntamenti del tempo libero, dai riflessi metallizzati per la sera: ecco una mini selezione di proposte a cui non saprete proprio dire di no.

Scarpe con il tacco: le pumps da mettere in wishlist questa primavera

CHANEL Décolleté in pelle bicolor

Credits: chanel.com

UNISA Décolleté con il tacco in pelle scamosciata

Credits: unisa-europa.com

H&M Décolleté a punta grigie

Credits: 2.hm.com

PATRIZIA PEPE Décolleté rosse a stampa cocco

Credits: patriziapepe.com

ALAÏA Pumps con il tacco in pelle metallizzata

Credits: mytheresa.com

LE MONDE BÈRYLPumps con kitten heels a stampa zebrata

Credits: lemondeberyl.com

VERSACE Décolleté in raso giallo

Credits: versace.com

Foto in apertura: GettyImage