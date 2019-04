Dalle slingback ai sandali, tutte le scarpe con tacco largo per avanzare a passo sicuro verso la bella stagione

Inutile negarlo. Un bel tacco fa sempre il suo effetto. Non a caso si tratta dell’accessorio-investimento per eccellenza, quello che occupa irrimediabilmente la pole position delle nostre wishlist. Pur non essendo propriamente sinonimo di praticità e comfort, continua a mantenere il suo status di must have grazie alla spiccata capacità di elevare - letteralmente - anche il look più basic.

La buona notizia è che questa primavera potremo contare sul rassicurante block heel, ovvero il tacco largo e comodo, declinato in un’infinità di versioni.

Da quella bombata delle slingback di Prada a quella geometrica e in vernice delle décolleté firmate Roger Vivier, fino al tacco midi e portabilissimo del mocassino di Gucci, il tacco largo sembra deciso a spodestare l’intramontabile stiletto per diventare il fedele alleato di stile delle nostre mise primaverili.

Abbiamo selezionato per voi i modelli più cool e interessanti. Scopriteli tutti e lasciatevi tentare!



PRADA Punta squadrata e tacco alto chunky con logo in gomma per la slingback in vernice bicolore.

Credits: mytheresa.com

MIU MIU Mary Jane in satin con fibbia in cristallo sfaccettato.

Credits: mytheresa.com

IMPERIAL Slingback effetto scamosciato con tacco largo.

Credits: imperialfashion.com



SERGIO ROSSI Ballerina sr1 in nappa con punta squadrata, tacco basso e placca-logo in metallo dorato.

Credits: sergiorossi.com

FRATELLI ROSSETTI Sandali in nabuk con maxi frangia e tacco ricoperto.

Credits: fratellirossetti.com

ZARA Décolleté con tacco in pelle effetto snake.

Credits: zara.com



L’AUTRE CHOSE Iper femminili le décolleté in pelle con tacco largo.

Credits: zalando.it

CHRISTIAN LOUBOUTIN Vernice e PVC per la décolleté con braccialetto alla caviglia.

Credits: net-a-porter.com

TOD’S Décolleté in pelle con stampa coccodrillo, frangia e dettagli in metallo.

Credits: tods.com



ANCA STETCO Mules in nappa con nodo decorativo.

Credits: shop.myzarstore.com

LAZZARI Slingback in pelle scamosciata.

Credits: lazzarionline.com



CARMENS Pelle laminata effetto vintage per la scarpa T-bar con tacco largo.

Credits: carmens.it

BALLY Mules in pelle con maxi fibbia dorata.

Credits: bally.it

GUCCI Mocassino in pelle con frangia e fibbia Doppia G.

Credits: gucci.com

ROGER VIVIER Décolleté in vernice con tacco geometrico e maxi fibbia.

Credits: mytheresa.com

SOULIERS MARTINEZ Décolleté T-bar in pelle traforata.

Credits: net-a-porter.com

TIMBERLAND Sandalo a listini con tacco squadrato.

Credits: Courtesy of Press Office