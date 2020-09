Non solo stiletti e tacchi a spillo. Scoprite con noi tutti i modelli must della stagione fredda!

«Si desiderano le scarpe come si desiderano le borse: pur possedendone molte, non si riesce a resistere al richiamo della novità». Come non essere d’accordo con Inès de la Fressange, indiscussa icona di stile e paladina dello stile effortless chic?

Se poi parliamo di scarpe con il tacco, la questione si fa ancora più seria: anche le fanatiche delle altezze rasoterra non possono negare di aver ceduto - almeno qualche volta - al fascino dello stiletto. D’altronde, è fin troppo noto come un bel paio di scarpe con tacco possa radicalmente trasformare un outfit.

Tutto sta nello scegliere il modello giusto, e non è detto che debba trattarsi necessariamente di un tacco 12. Potreste ad esempio puntare sui sempreverdi - e sempre eleganti - kitten heels oppure su un paio di décolleté con tacco largo e medio, o ancora, su un mocassino alto e super posh, superstar di questo Autunno Inverno 2020-21. Ma tra le proposte più cool di stagione non mancano nemmeno i sabot, - i più nuovi hanno il tacco a goccia - gli inossidabili tacchi a spillo con braccialetto alla caviglia e le slingback, rese più eclettiche da applicazioni e dettagli preziosi.

Abbiamo stilato la nostra It list con i 15 modelli più interessanti tra quelli avvistati sulle passerelle (e non solo). Pronte a scoprirli con noi?

THE ATTICO Pump con lacci alla caviglia e tacco a spillo in satin.

PRADA Slingback in pelle spazzolata con cinturino logato e tacco kitten.

CHANEL Décolleté con punta a contrasto in pelle laminata e grosgrain.

BURBERRY Sabot a punta con tacco largo e nastri alla caviglia.

ASOS Scarpa con tacco medio e fiocco in velluto.

MANGO Sandalo in pelle lucida con tacco a spillo e punta quadrata.

FENDI Mocassino modello slingback con punta squadrata, fibbia in metallo e tacco chunky.

MIU MIU Pumps in tessuto con motivo tartan.

AMINA MUADDI Sandali con tacco scultoreo "Martini cocktail" in pelle e tessuto glitter.

N°21 Mocassino con catena oversize e block heel.

MOSCHINO Slingback in vitello con fiori applicati sulla tomaia e cinturino alla caviglia.

PIERRE HARDY Sandalo in pelle con punta tonda e tacco largo colorato.

FERRAGAMO Mule in pelle con tacco a goccia.

ZARA Décolleté con tacco a stiletto e listini asimmetrici.

TWIN SET Slingback in vernice con tacco a spillo e fondo in tunit animalier.

PELLICO Décolleté con tacco a stiletto e braccialetto alla caviglia con inserti in suede.

