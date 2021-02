L'arrivo della primavera va festeggiato con un bel paio di scarpe nuove, non trovate? Abbiamo scovato per voi i modelli low cost più carini in circolazione (tutti rigorosamente sotto i 200 euro!)

Dopo esserci occupati delle borse economiche più belle della primavera, è arrivato il momento di parlare dell'altro oggetto del desiderio più amato da tutte noi: le scarpe! Ma non scarpe a caso, ovvio. Bensì quei modelli che rispondano a questi due requisiti fondamentali: che siano super trendy in modo da farci iniziare la stagione con la giusta dose di stile, e che non costino una follia per non pesare troppo sul budget mensile. Impossibile?

Ebbene, reggetevi forte, le abbiamo trovate! Dalle ballerine che, ve ne sarete accorte, sono tra i must indiscussi della nuova stagione, ai sandali alti o bassi (da portare anche prima dell'estate con le calze adeguate). Dalle sneakers (che siano chunky o minimal dovete deciderlo voi), alle espadrillas che ci regalano subito un pizzico di buonumore facendoci pensare agli outfit estivi più cool. Senza dimenticare naturalmente stivaletti, mocassini, pumps e slingback. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze di stile.

Eccovi una carrellata di scarpe firmate, belle e economiche (costano tutte meno di 200 euro): approfittatene!

Mary Jane in pelle intrecciata SEZANE (180 euro)

Credits: sezane.com

Ballerine a punta AEYDE (195 euro)

Credits: net-a-porter.com

Sandali in similpelle ZARA (69,95 euro)

Credits: zara.com

Sneakers alte ADIDAS ORIGINALS (121,02 euro)

Credits: net-a-porter.com

Mocassini aperti sul tallone J CREW (183,51 euro)

Credits: jcrew.com

Espadrillas in corda CASTANER (110 euro)

Credits: net-a-porter.com

Sandali lilla con listini H&M (24,99 euro)

Credits: hm.com

Sandali con platform MAX&CO. (179 euro)

Credits: it.maxand.com

Ballerine in raso con fiocchetti PRETTY BALLERINAS (199 euro)

Credits: prettyballerinas.com

Stivaletti con tacco & OTHER STORIES (149 euro)

Credits: stories.com

Slingback di vernice TWINSET MILANO (129 euro)

Credits: twinset.com

Friulane con cinturino LAZZARI (84 euro)

Credits: lazzarionline.com

Sandali con platform e dettagli gioiello Arizona Love (155 euro)

Credits: net-a-porter.com

Sandali con tacco a rocchetto TOPSHOP (44 euro)

Credits: topshop.com

Pumps nude accollate MANGO (59,99 euro)

Credits: shop.mango.com

Chunky sneakers SANDRO (195 euro)

Credits: it.sandro-paris-com

Sabot con tacco STEVE MADDEN (108 euro)

Credits: stevemadden.it

Sandali con fasce in econappa intrecciata BRUNO BORDESE (160 euro)

Credits: brunobordese.com

Sneakers in tela KAWASAKI (50 euro)

Credits: kawasakifootwear.com