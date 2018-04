Basse o con tacco alto, ecco i modelli da scegliere per una primavera colorata e cool



Quando si parla di glamouros shoes, è impossibile non fare riferimento o cenno a loro: stiamo parlando delle scarpe a punta, tra i modelli più chic da avere nel proprio guardaroba. Sì, perchè il fascino femminile e raffinato delle pointed shoes non va mai in vacanza e continua a convincerci, stagione dopo stagione, anno dopo anno.

Dai modelli bassi super comodi, da indossare all day long con gonne, pantaloni e abitini di ogni sorta e genere, alle versioni col tacco, alto o midi a vostra scelta, perfette anche di sera e nelle occasioni più eleganti.

Loafer e ballerine con dettagli preziosi, sandaletti bassi in jacquard a righe, ma anche pumps in pelle pastello, slingback super chic e décolleté ricoperte di glitter per scintillare.





SCARPE A PUNTA BASSE





Ballerine per tutti i gusti, ma anche mocassini in pelle e loafer stilosi in tessuto jacquard: le scarpe basse a punta saranno un alleato prezioso su tutti i look daily, e non solo.





Scarpe basse a punta PRETTY BALLERINAS Loafer animalier con nappine.

Credits: prettyballerinas.com

AQUAZZURRA Ballerine con ricami e nastro alla caviglia.

Credits: net-a-porter.com

COACH Sabot in pelle con cinturino intrecciato.

Credits: it.coach.com





JIMMY CHOO Ballerine glitter.

Credits: mytheresa.com



MIA MOLTRASIO Sandaletti a righe con fiocco.

Credits: miamoltrasio.com

MOTIVI Ballerine in vernice con doppio cinturino.

Credits: motivi.com



TRUSSARDI Mocassini a punta in pelle traforata.

Credits: trussardi.com



SCARPE A PUNTA CON TACCO ALTO (O MIDI)





Pumps e décolleté a punta non sono mai abbastanza nel guardaroba femminile: dai modelli in sensuale velluto a quelli passe-partout in pelle neutra, ecco diverse varianti di cui innamorarsi.





Scarpe alte a punta VALENTINO Pumps in velluto con listini incrociati.

Credits: valentino.com

BALENCIAGA Kitten heels in pelle bianca.

Credits: net-a-porter.com

DIESEL Pumps in denim con bordi sfrangiati.

Credits: it.diesel.com



DIOR Slingback in raso cipria.

Credits: dior.com

GEOX Pumps in pelle intrecciata con decoro gioiello.

Credits: geox.com

GUESS Décolleté in pelle azzurra.

Credits: guess.eu



MIU MIU Pumps glitter con tacco a rocchetto.

Credits: mytheresa.com

