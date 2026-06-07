Alti o bassi, casual o eleganti: se siete alla ricerca di nuovi sandali low cost da sfoggiare quest’estate, lasciatevi ispirare da questi modelli sotto i 50€.



Di sandali non se ne hanno mai abbastanza e in una stagione come questa, in cui li teniamo ai piedi 24 ore su 24, la lista dei modelli che desideriamo al nostro fianco per affrontare con stile anche le giornate più calde rischia di diventare sempre più lunga.

Cosa fare dunque per continuare a sfoggiarli da mattina a sera senza bisogno di mandare il conto in rosso? La risposta è molto semplice: puntare tutti sui sandali low cost.

***Abiti da cerimonia: i modelli sotto i 150€ da puntare questa primavera***

Eh sì, specialmente se non fate altro che aggiungerne di nuovi alla vostra shopping list estiva, orientarsi sulle proposte dai prezzi accessibili è sicuramente un’ottima idea.

E la buona notizia è che basta guardarsi un attimo intorno per individuare al volo nuovi modelli, rasoterra, con la zeppa, con il tacco midi o altissimo, che ci possono “fare gioco” in questo periodo dell’anno.

Se come noi in estate non riuscite proprio a fare a meno delle calzature flat, un paio di sandali con i listini sottili o di infradito in versione “jelly” non possono mancare nella scarpiera.

Per slanciare un po’ la silhouette senza rinunciare del tutto alla comodità, via libera a mules in vinile o con le borchie e sandali con il cinturino con il tacco largo e comodo o con la zeppa. Per la sera, invece, spazio ai modelli con il tacco vertiginoso, dai motivi animalier o dai riflessi metallizzati, perfetti per completare anche le mise più eleganti.

E se vi dicessimo che abbiamo già individuato alcuni dei modelli più cool dell’estate e che sono tutti sotto i 50€? Non vi resta che scoprirli!

Sandali low cost: i modelli sotto i 50€ perfetti per l'estate

MANGO Sandali neri con fascette incrociate (49,99€)

Credits: shop.mango.com

STRADIVARIUS Mules in vinile con il tacco basso (29,99€)

Credits: stradivarius.com

BATA Sandali con la zeppa con il cinturino alla caviglia (49,90€)

Credits: bata.com

PARFOIS Sandali bassi con i listini sottili (29,99€)

Credits: parfois.com

NEW LOOK Sandali verdi con il tacco largo (36,99€)

Credits: zalando.it

ZIGN Sandali in pelle bianca (49,99€)

Credits: zalando.it

RESERVED Sandali animalier con il tacco alto (39,99€)

Credits: reserved.com

PULL&BEAR Mules nere con le borchie (39,99€)

Credits: pullandbear.com

ZARA Sandali dai riflessi metallizzati con il cinturino alla caviglia (35,95€)

Credits: zara.com