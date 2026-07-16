Una semplice tenda a rete Ikea, nata come voilage, è diventata una soluzione creativa adottata da molti per le finestre durante l'estate. Costa meno di 5 euro e sui social viene spesso proposta come alternativa economica da valutare per limitare l'ingresso degli insetti.

Zanzariere plissettate o magnetiche su misura partono da circa 15-20 euro a finestra. Per un appartamento mediosignifica spendere almeno un centinaio di euro solo per non trasformare il salotto in un buffet per zanzare.

Nel frattempo, sui social e sui siti di arredamento è esploso un piccolo fenomeno: una tenda a rete di Ikea, pensata come semplice voilage, che molte persone usano al posto della classica zanzariera. Costa meno di 5 euro e promette di salvare sia le finestre sia il portafoglio.

Perché le zanzariere classiche non ci convincono più

Le zanzariere tradizionali funzionano, nessuno lo nega. Ma sono spesso ingombranti, con telai in vista, binari che si sporcano subito e quell’effetto “gabbia” che rovina anche la finestra più bella. Se l’infisso è vecchio o particolare, poi, serve il modello su misura.

Qui arrivano i costi: secondo i prezzi indicati da diversi siti specializzati, una zanzariera plissettata o magnetica parte in genere da 15-20 euro a finestra, e può salire molto per le porte finestre. Chi ha quattro finestre e un balcone arriva in fretta a qualche centinaio di euro.

C’è anche il tema pratico: per montarle spesso bisogna forare muri o telai. Se siete in affitto o avete un condominio“rigido” sulle modifiche alle facciate, la classica zanzariera rischia di essere un sogno proibito. Risultato: finestre chiuseo guerra quotidiana agli insetti con spray e piastrine.

La tenda LILL di Ikea: com’è fatta e come funziona da zanzariera

La protagonista del momento è LILL, tenda a rete di Ikea che tecnicamente non nasce come zanzariera. È venduta in confezione da due teli bianchi, dimensioni 280x300 cm, con canale per bastone già pronto. Prezzo ufficiale in Italia: 4,95 euro la coppia.

Secondo Ikea, il tessuto sottile lascia entrare aria e luce, ma tiene lontani gli insetti quando la finestra è aperta. È una rete fitta ma leggera, con effetto “vedo non vedo” molto più elegante della classica maglia grigia delle zanzariere rigide. Il materiale è 100% poliestere riciclato, scelta apprezzata anche da chi guarda alla sostenibilità.

Uno dei punti di forza è la versatilità: LILL si può tagliare alla lunghezza desiderata senza fare l’orlo, perché il tessuto non sfilaccia. Questo permette di adattarla a finestre piccole, porte finestre alte o addirittura a un lato del terrazzo, senza bisogno di sartoria.

Il montaggio è decisamente “amico dell’affitto”: grazie al canale per bastone, basta un’asta per tende fissata al muro o al soffitto con staffe leggere. Niente trapano sui telai, niente interventi irreversibili. In molti la montano su bastoni a pressione o cavi per tende, così da toglierla a fine stagione in pochi minuti.

Le recensioni sul sito Ikea parlano chiaro: con una media attorno a 4,6 stelle su 5, tanti clienti la definiscono esplicitamente “tenda-zanzariera” e la usano su porte finestre, gazebo e verande. L’effetto è quasi romantico: la rete si muove leggermente con l’aria, filtra la luce e nel frattempo fa da barriera per mosche e zanzare.

Per usarla bene come zanzariera improvvisata, il trucco è abbondare: lasciare tessuto che cada sul davanzale o sul pavimento e, se possibile, farlo sbordare un po’ ai lati. Sulle porte finestre conviene sovrapporre i due teli al centro, così si passa comodamente ma non si crea un varco fisso per gli insetti.

Pro, contro e quanto si risparmia rispetto a una zanzariera vera

Sul fronte dei vantaggi, LILL gioca forte su tre carte: estetica, prezzo e reversibilità. È una tenda leggera, che ammorbidisce la finestra invece di appesantirla. Costa meno di un aperitivo: con 4,95 euro portate a casa due teli enormi, spesso sufficienti per più aperture. E quando finisce la stagione delle zanzare, potete semplicemente sfilarla e usarla come normale tenda filtrante.

C’è anche il tema ambientale: il poliestere è totalmente riciclato e il tessuto è lavabile in lavatrice a 40 °C, programma delicato. Niente asciugatrice, sì a una stiratura leggera fino a 150 °C. In pratica, se si sporca di polvere o smog cittadino, torna bianca con un lavaggio.

Sul lato dei limiti, però, serve onestà. LILL non ha un telaio rigido: con il vento forte si muove, può scostarsi e lasciar passare qualche insetto più ostinato. Non sigilla ermeticamente come una zanzariera su misura, quindi nelle zone con infestazioni molto intense o vicino a ristagni d’acqua può non bastare da sola.

Il tessuto resta esposto a sole, pioggia e smog se la usate all’esterno. Diversi siti che l’hanno testata suggeriscono di considerare una sostituzione ogni due stagioni circa, perché la rete può indebolirsi nel tempo. Anche così, però, il rapporto costo/anni di utilizzo resta nettamente a favore.

Un esempio concreto: per una casa con quattro finestre e una porta finestra, le zanzariere tradizionali possono richiedere un investimento iniziale nell’ordine delle centinaia di euro. Con LILL, bastano due o tre confezioni, quindi circa 10-15 euro, più qualche bastone per tende. Chi ha un budget limitato o una seconda casa al mare sa già quale opzione pesa meno sul conto corrente.

In sintesi, LILL funziona molto bene come soluzione stagionale e “furba” per chi è in affitto, per chi non può forare i telai o per chi vuole proteggere balconi, verande e gazebo senza trasformarli in gabbie di alluminio. Non sostituisce un impianto professionale dove servono chiusure ermetiche, ma per tante situazioni quotidiane è più che sufficiente.

Un ultimo plus è lo styling: potete usare LILL da sola, oppure abbinarla a tende oscuranti o a tende di lino più pesanti, creando un doppio strato bello da vedere e pratico contro gli insetti. In camera da letto, molti la usano anche come velo leggero intorno al letto nelle notti più calde, proprio come una zanzariera tradizionale ma con un tocco scenografico in più.

La mossa intelligente? Partire da una sola finestra “test” e vedere come vi trovate con luce, aria e… numero di punture. Se l’esperimento funziona, riempire casa di LILL è questione di un altro giro da Ikea e di pochi euro.